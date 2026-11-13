Aufregung in Rheinfelden AG: Aufgrund einer Amokdrohung fällt der Unterricht an der Kreisschule Unteres Fricktal am Freitag aus. Sicherheit habe für die Schule oberste Priorität, heisst es in einer Mitteilung an die Eltern.

Darum gehts Wegen einer Amokdrohung fällt am Freitag der Unterricht am Standort Engerfeld in Rheinfelden aus

Die Kreisschule Unteres Fricktal nennt Sicherheit als Grund und informiert Eltern per Mitteilung

An den Primarschulen in Rheinfelden läuft der Unterricht weiter, da dort keine Drohung einging

Janine Enderli Redaktorin News

In der Kreisschule Unteres Fricktal (Standort Engerfeld) fällt am Freitag der Unterricht aus. Der Grund: Gegen die Schule ist eine Amokdrohung eingegangen.

«Die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler sowie unserer Mitarbeitenden hat für uns oberste Priorität», heisst es in einer am Donnerstag verschickten Mitteilung an die Eltern, die Blick vorliegt. «Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den Schulbetrieb für morgen auszusetzen.» Der Präsenzunterricht falle aus. Über das weitere Vorgehen wolle man schnellstmöglich informieren.

Polizei hat Kenntnis

An der Primarschule in Rheinfelden geht der Unterricht regulär weiter, wie ebenfalls eine Nachricht an die Eltern zeigt. «Gegen keine unserer Primarschulen ging eine solche Drohung ein und darum findet der Schulbetrieb normal statt.» Die Schulleitung behält sich jedoch vor, sofort zu reagieren. «Bei geringsten Anzeichen einer Gefährdung werden wir die nötigen Schritte einleiten.»

Auf Anfrage erklärt die Kantonspolizei Aargau, dass man Kenntnis von der eingegangenen Drohung habe. Es sei eine Meldung an die Polizei eingegangen, nachdem man einen entsprechenden Schriftzug an der Schule entdeckt hatte. Drohungen dieser Art würden immer ernst genommen. Man prüfe nun die Hintergründe. Ermittlungen laufen.