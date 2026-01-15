Einst reinigte er Campingplätze, heute findet er sich nicht zum ersten Mal in Haft wieder. Was über das Leben von Jacques Moretti bekannt ist.

Darum gehts Jacques Moretti gründete in seinem Leben mehrere Unternehmen

Corona-Kredit in Höhe von 33'000 Franken für Maserati führte zu Ermittlungen wegen Betrugs

40 Tote und 116 Verletzte durch Brand in Bar Le Constellation Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Jacques Moretti (49) gründete im Alter von 25 Jahren sein erstes Unternehmen. Noch bevor er 30 Jahre alt wurde, folgten weitere zwielichtige «Start-ups», etwa ein Massagesalon namens «Hot Rabbit» in Genf und ein Stripclub in der korsischen Stadt Bonifacio. Das Bar-Inferno von Crans-Montana VS markiert nun einen Wendepunkt im Leben des Franzosen.

Blick stellt die wichtigsten Eckpunkte seines Lebens vor. Als Grundlage dienen die Berichterstattung der italienischen Tageszeitung «Corriere della Sera» und weitere Medienberichte.

2 Juli 1976

Jacques Moretti wird auf Korsika geboren. Die Familie lebt in Ghisonaccia, einer 4000-Einwohner-Stadt im Osten der Insel. Sein Vater Jean wohnt noch heute dort, die Mutter starb 2012.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

20 Juni 1998

Im Alter von 22 Jahren heiratet Moretti seine erste Frau Laetitia. Weniger als drei Jahre später, am 6. Februar 2001, reicht sie die Scheidung ein.

2001

Gemeinsam mit zwei Partnern gründet Moretti sein erstes Unternehmen. Die Dienstleistung: Reinigung von Campingplätzen, Hotels und Grünanlagen.

2004/2005

Zusammen mit einem französischen Partner gründet Moretti in Lausanne eine Firma für Hotelmanagement. Gleichzeitig betreibt das Duo ein Immobilienvermietungsunternehmen im französischen La Clusaz, einem bekannten Skiort, wo der Unternehmer mittlerweile lebte. In Genf betreibt der umtriebige Firmengründer zudem den Massagesalon Hot Rabbit Rendezvous. Zu diesem Zeitpunkt ist Moretti noch keine 30 Jahre alt.

2005/2006

In Frankreich laufen Ermittlungen gegen Moretti. Der Vorwurf: Anstiftung zur Prostitution. Er wird festgenommen und von November 2005 bis März 2006 inhaftiert. Die Lausanner Firma wird in der Zwischenzeit liquidiert. Die Liquidation dauert wenige Monate.

2008

Moretti wird nach den Ermittlungen der vergangenen Jahre verurteilt und muss wegen Zuhälterei hinter Gitter. Zwölf Monate Haft, davon acht Monate auf Bewährung.

2009

Auch die 2001 gegründete Reinigungsfirma schliesst. In Bonifacio macht Moretti dafür das Lolla Palooza auf, einen Stripclub.

2010

Moretti hat eine Anklage wegen Sozialversicherungsbetrugs am Hals. Er erhält laut Medienberichten eine Busse, weil er ungerechtfertigt Sozialgelder für eine günstigere Wohnungsmiete kassierte. In Frankreich wird er mit einem Geschäftsverbot belegt.

2011

Mit seiner Partnerin Jessica zieht er in die Schweiz um. Sie heiraten und haben heute zwei Kinder. Sie sind vier Jahre und zehn Monate alt.

2014

Das Lolla Palooza macht dicht.

2015

Moretti übernimmt die Bar Le Constellation in Crans-Montana VS. Allein die Renovationskosten betragen laut «Corriere della Sera» 342'000 Franken.

2020

Die Morettis kaufen das Restaurant Le Senso in Crans-Montana. Das Paar ersteht auch eine Immobilie in Lens VS.

Jacques Moretti nimmt einen Corona-Kredit in Höhe von 33'000 Franken auf und kauft sich mit dem Geld einen Maserati. Es werden strafrechtliche Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet. Doch alles lief gesetzeskonform ab: Der Wagen ist auf eine weitere gemeinsame Firma der Morettis zugelassen.

Der Fuhrpark des Paares ist mittlerweile Luxus pur. Mercedes AMG, Porsche Cayenne, Maserati und ein Bentley nennen die Morettis ihr Eigen. Anfang 2026 sichtete ihn ein Blick-Reporter zudem in einem Jaguar.

2022

Das Gebäude des Le Constellation geht an Moretti. Kaufpreis laut italienischen Medien: 1,6 Millionen Franken.

2023

In Lens VS öffnet das korsische Moretti-Restaurant Le Vieux Chalet.

2024

Die Morettis kaufen in Lens VS eine weitere Immobilie.

Silvesternacht 2026

In der Silvesternacht 2026 kostet ein Brand in der Bar Le Constellation 40 Menschen ihr Leben. 116 weitere Personen werden verletzt. Moretti wird noch am 1. Januar ein erstes Mal von der Polizei verhört, später kommt er in Untersuchungshaft.