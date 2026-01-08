Das Besitzerpaar des niedergebrannten Le Constellation in Crans-Montana ging in den letzten fünf Jahren auf Immo-Shopping-Tour. Ihnen gehören zwei Häuser in Lens VS. Zudem betreiben sie drei Gastro-Betriebe.

Darum gehts Jessica und Jacques Moretti kauften in Crans-Montana mehrere Immobilien ohne Kredit

Jacques Moretti hat eine kriminelle Vergangenheit und verdächtige Geldquellen

Immobilienkäufe im Wert von über drei Millionen CHF laut Le Parisien Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ihr steiler Aufstieg endete in einer tödlichen Katastrophe: Die Betreiber der Todesbar Le Constellation haben sich im Walliser Luxus-Ferienort Crans Montana und Umgebung in kurzer Zeit ein kleines Immo-Imperium zusammengekauft. Und das so schnell – und mit scheinbar unbegrenzten finanziellen Mitteln – dass sich viele fragen: Wie kann das sein?

Neben dem abgebrannten Club besitzen Jessica (40) und Jacques (49) Moretti auch mehrere Einfamilienhäuser. Inklusive Garage für mehrere Autos und Umschwung. Dazu mehrere Gastrobetriebe. Aussergewöhnlich: Wie das Nachrichtenportal «Inside Paradeplatz» schreibt, sind sowohl die Gastrobetriebe als auch die Häuser mit eigenen Mitteln finanziert. Im Grundbuch sind keine Hypotheken aufgeführt.

Die Franzosen kamen mit fast nichts in die Schweiz, dann plötzlich hatten sie Geld wie Heu. Dabei sass Moretti 2008 für schwere Zuhälterei vier Monate in Frankreich hinter Gittern, acht Monate wurden ihm auf Bewährung erlassen. Laut der Zeitung «Le Parisien» vermittelte er Mädchen in Skigebiete.

Schnell viel Geld

Den Einstieg in den exklusiven Immobilienmarkt von Crans-Montana schaffte das Wirtepaar 2020 mit der Bar Le Constel. Nachdem sie das Lokal bereits fünf Jahre gepachtet hatten, kauften sie es und tauften es um in Le Constellation.

Im Coronajahr 2020 kam dann ein Wohnhaus mit einer Fläche von 298 Quadratmetern hinzu, 80 davon sind für das Haus, 112 für den Garten, 106 für weiteres überbautes Terrain. Gemäss Registerauszug, der Inside Paradeplatz vorliegt, betrug der Steuerwert 820’000 Franken.

Danach kauften sie noch einen Burgerladen im Zentrum von Crans-Montana. 2023 kam dann die Herberge Le Vieux Chalet in Lens dazu. 2024 erwarben die Korsen ein weiteres Einfamilienhaus im Dorf Lens, dieses Mal sind es 501 Quadratmeter. 147 davon sind Garten und 126 weitere Grünfläche. Steuerwert: 410’000 Franken, erworben am 8. Oktober 2024. Auch für diese Liegenschaften nimmt das Paar laut Inside Paradeplatz keinen Kredit auf.

Baumaterialien hinter dem Haus

Blick schaute sich im Moretti-Reich um. Es fällt auf: Die Bauten sehen neu aus und wirken hochwertig. Auch wenn der Baubeginn bei allen Bauten schon ein paar Jahre zurückliegt, liegen hinter und neben den Häusern noch immer Baugerüste und Säcke mit Baumaterialien. Beim Wohnhaus stehen teure SUVs. Blick sprach mit den Nachbarn, doch die wissen wenig über das Paar. «Ich war einmal in deren Café», sagt er. «Ich habe die Frau erkannt. Sie hat sich aber nicht mit uns unterhalten.»

Eine ältere Frau, die im benachbarten Restaurant Zigaretten kauft, sagt: «Ich kenne alle im Dorf, aber die nicht», verrät sie. Auch die direkte Nachbarin des einen Hauses der Morettis hat keinen Kontakt zu ihnen. «Die wohnen seit mehreren Jahren hier, noch immer sind es Fremde für mich.»

«Dafür müsste er viele Kaffees verkaufen»

Mehr über das Paar weiss dafür der Franzose Sébastien Fanti, Anwalt von zwei Brandopfern. Er hält das schnelle Vermögenswachstum der Morettis unheimlich. Er sagt gegenüber der französischen Zeitung «Le Parisien»: «Er war zuerst nur Restaurantleiter, nicht von Anfang an Besitzer. Dann plötzlich kaufte er für über drei Millionen Franken Immobilien, ohne einen Rappen Kredit aufzunehmen.» Er wisse von einer ganzen Kette von Insolvenzen von Jacques Moretti in Korsika, Frankreich und der Schweiz. «Bevor er die Gastrobetriebe kaufte, zahlte er 40'000 Franken Miete pro Monat. Dafür müsste er viele Kaffees verkaufen», sagt Fanti gegenüber «Le Parisien». «Und dann hat er plötzlich paar Millionen in Cash? Wie geht das?»

Dann macht er den Vergleich zu seinen vermögenden Kunden, um seinen Verdacht auf illegale Aktivitäten zu unterstreichen: «Ich bin Anwalt, 54 Jahre alt, praktiziere seit 20 Jahren und habe Hypotheken auf all meinen Immobilien. Kein einziger meiner ausländischen Mandanten zieht in die Schweiz, ohne eine Hypothek aufzunehmen. Und ich bin seit 26 Jahren Notar. Herr Moretti kommt nach Crans-Montana und kauft Immobilien im Wert von drei Millionen Franken in bar.»

Seit der Brandkatastrophe im Le Constellation jedenfalls verdienen die Morettis nichts mehr im Gastro-Business. Die Behörden haben auf Druck der Öffentlichkeit die Herberge und den Burgerladen bis auf Weiteres per Dekret geschlossen.