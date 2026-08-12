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Leser filmt die Sonnenfinsternis
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Spektakuläre Aufnahmen:Leser filmt die Sonnenfinsternis

Blick-Leser geniessen Stimmung
Phänomenale Bilder der Sonnenfinsternis aus der ganzen Schweiz

Fast die ganze Sonne über der Schweiz war am Mittwochabend verdunkelt – die stärkste partielle Sonnenfinsternis seit 1999. Das Spektakel zog unzählige Menschen in ihren Bann. Blick war live dabei und sammelt alle Eindrücke hier im Liveticker.
Publiziert: 07:47 Uhr
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Aktualisiert: vor 20 Minuten
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Millionen von Menschen haben heute Abend gen Himmel geschaut.
Foto: imago/Christian Ohde

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Stärkste partielle Sonnenfinsternis seit 1999
  • Menschen versammeln sich an zahlreichen Spots, um dem Spektakel beizuwohnen
  • Schönes Wetter und wolkenloser Himmel boten ideale Bedingungen
Janine Enderli, Mattia Jutzeler, Sandra Marschner, Marian Nadler, Pascal Scheiber und Nicolas Lurati
12:15 Uhr

Teile mit uns deine Eindrücke!

Viele Schweizerinnen und Schweizer haben am Mittwochabend die Sonnenfinsternis beobachtet. Viele haben dazu die beste Sicht auf das Spektakel ausgesucht – von Berggipfeln, Hügeln oder Türmen. 

Blick will das historische Ereignis in möglichst vielen Facetten festhalten. Schick uns deine schönsten Fotos und erzähl uns deine Eindrücke. ​Hier gehts zum Formular​. Im Ticker sammeln wir die schönsten Aufnahmen und Erlebnisse. 

vor 17 Minuten

Malerische Kulisse bei Pfäffikon SZ

Die Sonne ist schon längst untergegangen, doch noch immer erreichen uns phänomenale Aufnahmen von unseren Lesern. Ein spektakuläres Foto gelang einer Blick-Leserin in Pfäffikon SZ – Blick auf den Pfäffikersee. 

vor 27 Minuten

So veränderte sich die Sonnenfinsternis über Basel

Ein Blick-Leser aus Basel hat die verschiedenen Stadien der Sonnenfinsternis abgelichtet. 


vor 50 Minuten

Sonnenfinsternis wurde zum riesigen Spektakel

Menschen auf aller Welt blickten heute Abend gemeinsam gen Himmel. Die Sonnenfinsternis begeisterte über Ländergrenzen hinweg. Auch in der Schweiz kamen die Menschen an zahlreichen Orten zusammen, um das Himmelsspektakel zu bestaunen, wie hier am Hönggerberg. 

21:43 Uhr

Blick-Leserin gelingt perfekte Sonnenfinsternis-Aufnahme

Im genau richtigen Moment drückte sie ab: Eine Blick-Leserin lichtete vor der spektakulären Sonnenfinsternis über Uster ZH ein Flugzeug ab. «Mein Bild ist aussergewöhnlich, ich hatte riesiges Glück!», schreibt sie dazu. 

21:29 Uhr

Sonnenuntergangsstimmung über Vierwaldstättersee

Romantisch zeigte sich die Sonnenfinsternis auch über dem Vierwaldstättersee. Eine Blick-Leserin nahm die magische Szenerie vom Strandbad Lido in Luzern aus auf. 

21:13 Uhr

Magische Stimmung über dem Genfersee

Eine Blick-Leserin hat die Sonnenfinsternis am Mittwochabend über dem Genfersee eingefangen. Das Leuchten der Sonne spiegelt sich auf dem Wasser wider – wahrlich eine magische Szenerie. 

21:08 Uhr

Leser filmt Sonnenfinsternis bei Bühler AR

Auch im Video wurde die Sonnenfinsternis eingefangen, wie hier von einem Leser in Bühler AR. 

Leser filmt die Sonnenfinsternis
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Spektakuläre Aufnahmen:Leser filmt die Sonnenfinsternis
21:05 Uhr

Feierstimmung am Aussichtspunkt Waid

Auch vom Käferberg in Zürich aus liess sich die Sonnenfinsternis bei perfekter Stimmung geniessen, wie diese Aufnahme eines Blick-Lesers zeigt. 

21:02 Uhr

Sonnenfinsternis versinkt im Wald

In Kriens LU hat ein Blick-Leser die Sonnenfinsternis in einem besonderen Moment eingefangen. Die Sonne versinkt in einem schmalen Streifen gerade in einem Wald am Horizont. Oberhalb schwebt ein Gleitschirmflieger durch das Bild – wahrlich magisch. 

20:58 Uhr

Sonnenfinsternis über Siebnen SZ

Auch in Siebnen SZ präsentierte sich die Sonne am Mittwochabend spektakulär am Horizont, wie eine Aufnahme einer Blick-Leserin zeigt. 

Aufregung, Vorfreude und ein riesiger Hype: Am Mittwoch lässt sich von der Schweiz aus ein Himmelsspektakel beobachten. Der Mond bedeckt am frühen Abend zwischen 91 und 93 Prozent der Sonne über der Schweiz – das ist die stärkste partielle Sonnenfinsternis seit 1999.

In der Schweiz kann man die Sonnenfinsternis ab etwa 19.24 Uhr beobachten.

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Damit man das Spektakel geniessen kann, sollte man sich eine Schutzbrille anziehen. In den vergangenen Tagen verzeichneten die entsprechenden Geschäfte einen richtigen Run auf die Brillen. Längst nicht alle konnten eine ergattern.

Das ist entscheidend für freie Sicht

In der Region Genf dürfte das Phänomen am besten zu erkennen sein. Entscheidend ist, dass man einen Beobachtungspunkt findet, von dem aus man einen freien Blick Richtung Westen und Nordwesten hat. In diesem Artikel findest du die besten Aussichtspunkte.

Aber Vorsicht: Wer mit seiner Kamera direkt auf die Sonne zielt, riskiert irreparable Schäden am Gerät, besonders am Sensor. Das gilt auch für Handykameras. «Der Sensor des Mobiltelefons könnte genau wie jeder andere Bildsensor beschädigt werden, wenn er direkt auf die Sonne gerichtet wird», teilte die US-Weltraumbehörde Nasa auf der Plattform X mit.

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«Sonnenfinsternis bringt Mallorca in den Ausnahmezustand»
Hier siehst du die Sonnenfinsternis am besten
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Verschiedene Aussichtspunkte
Hier siehst du die Sonnenfinsternis am besten

Besonders gut zu sehen ist das Phänomen von den Balearen aus. Die geografische Lage der Insel führt dazu, dass sich die grösste Insel, Mallorca, in einem Ausnahmezustand befindet. Soldaten sind auf der Insel tätig, bekannte Aussichtspunkte wurden gesperrt.

Blick wird am Mittwochabend live über die partielle Sonnenfinsternis berichten.

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