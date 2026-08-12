Fast die ganze Sonne über der Schweiz war am Mittwochabend verdunkelt – die stärkste partielle Sonnenfinsternis seit 1999. Das Spektakel zog unzählige Menschen in ihren Bann. Blick war live dabei und sammelt alle Eindrücke hier im Liveticker.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stärkste partielle Sonnenfinsternis seit 1999

Menschen versammeln sich an zahlreichen Spots, um dem Spektakel beizuwohnen

Schönes Wetter und wolkenloser Himmel boten ideale Bedingungen

Teile mit uns deine Eindrücke! Viele Schweizerinnen und Schweizer haben am Mittwochabend die Sonnenfinsternis beobachtet. Viele haben dazu die beste Sicht auf das Spektakel ausgesucht – von Berggipfeln, Hügeln oder Türmen. Blick will das historische Ereignis in möglichst vielen Facetten festhalten. Schick uns deine schönsten Fotos und erzähl uns deine Eindrücke. ​Hier gehts zum Formular​. Im Ticker sammeln wir die schönsten Aufnahmen und Erlebnisse. Malerische Kulisse bei Pfäffikon SZ Die Sonne ist schon längst untergegangen, doch noch immer erreichen uns phänomenale Aufnahmen von unseren Lesern. Ein spektakuläres Foto gelang einer Blick-Leserin in Pfäffikon SZ – Blick auf den Pfäffikersee. So veränderte sich die Sonnenfinsternis über Basel Ein Blick-Leser aus Basel hat die verschiedenen Stadien der Sonnenfinsternis abgelichtet.

Sonnenfinsternis wurde zum riesigen Spektakel Menschen auf aller Welt blickten heute Abend gemeinsam gen Himmel. Die Sonnenfinsternis begeisterte über Ländergrenzen hinweg. Auch in der Schweiz kamen die Menschen an zahlreichen Orten zusammen, um das Himmelsspektakel zu bestaunen, wie hier am Hönggerberg. Blick-Leserin gelingt perfekte Sonnenfinsternis-Aufnahme Im genau richtigen Moment drückte sie ab: Eine Blick-Leserin lichtete vor der spektakulären Sonnenfinsternis über Uster ZH ein Flugzeug ab. «Mein Bild ist aussergewöhnlich, ich hatte riesiges Glück!», schreibt sie dazu. Sonnenuntergangsstimmung über Vierwaldstättersee Romantisch zeigte sich die Sonnenfinsternis auch über dem Vierwaldstättersee. Eine Blick-Leserin nahm die magische Szenerie vom Strandbad Lido in Luzern aus auf. Magische Stimmung über dem Genfersee Eine Blick-Leserin hat die Sonnenfinsternis am Mittwochabend über dem Genfersee eingefangen. Das Leuchten der Sonne spiegelt sich auf dem Wasser wider – wahrlich eine magische Szenerie. Leser filmt Sonnenfinsternis bei Bühler AR Auch im Video wurde die Sonnenfinsternis eingefangen, wie hier von einem Leser in Bühler AR. 0:58 Spektakuläre Aufnahmen: Leser filmt die Sonnenfinsternis Feierstimmung am Aussichtspunkt Waid Auch vom Käferberg in Zürich aus liess sich die Sonnenfinsternis bei perfekter Stimmung geniessen, wie diese Aufnahme eines Blick-Lesers zeigt. Sonnenfinsternis versinkt im Wald In Kriens LU hat ein Blick-Leser die Sonnenfinsternis in einem besonderen Moment eingefangen. Die Sonne versinkt in einem schmalen Streifen gerade in einem Wald am Horizont. Oberhalb schwebt ein Gleitschirmflieger durch das Bild – wahrlich magisch. Sonnenfinsternis über Siebnen SZ Auch in Siebnen SZ präsentierte sich die Sonne am Mittwochabend spektakulär am Horizont, wie eine Aufnahme einer Blick-Leserin zeigt. Weitere Einträge laden

Aufregung, Vorfreude und ein riesiger Hype: Am Mittwoch lässt sich von der Schweiz aus ein Himmelsspektakel beobachten. Der Mond bedeckt am frühen Abend zwischen 91 und 93 Prozent der Sonne über der Schweiz – das ist die stärkste partielle Sonnenfinsternis seit 1999.

In der Schweiz kann man die Sonnenfinsternis ab etwa 19.24 Uhr beobachten.

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Damit man das Spektakel geniessen kann, sollte man sich eine Schutzbrille anziehen. In den vergangenen Tagen verzeichneten die entsprechenden Geschäfte einen richtigen Run auf die Brillen. Längst nicht alle konnten eine ergattern.

Das ist entscheidend für freie Sicht

In der Region Genf dürfte das Phänomen am besten zu erkennen sein. Entscheidend ist, dass man einen Beobachtungspunkt findet, von dem aus man einen freien Blick Richtung Westen und Nordwesten hat. In diesem Artikel findest du die besten Aussichtspunkte.

Aber Vorsicht: Wer mit seiner Kamera direkt auf die Sonne zielt, riskiert irreparable Schäden am Gerät, besonders am Sensor. Das gilt auch für Handykameras. «Der Sensor des Mobiltelefons könnte genau wie jeder andere Bildsensor beschädigt werden, wenn er direkt auf die Sonne gerichtet wird», teilte die US-Weltraumbehörde Nasa auf der Plattform X mit.

Besonders gut zu sehen ist das Phänomen von den Balearen aus. Die geografische Lage der Insel führt dazu, dass sich die grösste Insel, Mallorca, in einem Ausnahmezustand befindet. Soldaten sind auf der Insel tätig, bekannte Aussichtspunkte wurden gesperrt.

Blick wird am Mittwochabend live über die partielle Sonnenfinsternis berichten.