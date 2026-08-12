Morgen Mittwoch ab 19 Uhr verdunkelt sich der Himmel über der Schweiz. Die Sonne verschwindet fast ganz hinter dem Mond. Blick zeigt dir, wo du in deinem Kanton die beste Sicht aufs Spektakel bekommst.

Hier siehst du die Sonnenfinsternis am besten

Hier siehst du die Sonnenfinsternis am besten

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Mittwochabend bedeckt der Mond bis zu 93 Prozent der Sonne

Die stärkste Sonnenfinsternis seit 1999, sichtbar in der ganzen Schweiz

Beste Sicht in Zürich, Luzern, Basel und weiteren Kantonen organisiert

Fynn Müller People-Redaktor

Am Mittwochabend blickt die Schweiz gemeinsam in den Abendhimmel. Zwischen 19 und 21 Uhr bedeckt der Mond bis zu 93 Prozent von der Sonne. Es ist die stärkste Sonnenfinsternis seit 1999. Damit du am richtigen Ort stehst, hat Blick dir für zehn Schweizer Kantone die besten Aussichtspunkte zusammengestellt.

Zürich

Gleich zwei Optionen locken: Die Sternwarte Bülach öffnet ab 19 Uhr mit Teleskopen und Livestream aus Spanien. In Winterthur bietet die Sternwarte Eschenberg ab 15 Uhr Beobachtung an, zieht aber um 19 Uhr kurz an einen Ort mit freierer Sicht um.

Luzern

Im Verkehrshaus startet der Abend mit einer Show im Planetarium. Bei schönem Wetter gehts raus auf die Lidowiese, bei schlechtem Wetter wird die Finsternis kurzerhand simuliert.

Basel

Die Sternwarte Schafmatt liegt praktisch im Dreiländereck von Solothurn, Baselland und Aargau und bietet mit bis zu 91 Prozent Bedeckung einen der eindrücklichsten Werte der Schweiz.

Aargau

Die Sternwarte Schafmatt steht zwar offiziell im Kanton Basel-Landschaft, ist jedoch für Aargauer gut erreichbar. Alternativ tuts auch ein Aussichtsturm, beispielsweise der Maiengrünturm in Hägglingen AG.

Bern

Bei der Sternwarte Sirius in Sigriswil funktioniert die Beobachtung wetterunabhängig dank Video-Zuschaltung aus Spanien. Auf dem Chasseral im Berner Jura gibts die Finsternis stilvoll mit Drei-Gänge-Menü und Sonnenteleskopen.

Appenzell Innerrhoden

Auf dem Kronberg bleiben Bahn und Berggasthaus bis 21 Uhr geöffnet. Optimale Bedingungen für alle aus dem Appenzellerland.

St. Gallen

Auf dem Chäserrugg gibts das Spektakel gleich mit Dinner: Ab 18 Uhr wird ein Drei-Gänge-Menü serviert, zwischen 20 und 20.40 Uhr wird für den Blick zum Himmel pausiert.

Graubünden

Auf dem Jakobshorn lässt sich die Finsternis optimal beobachten. Aufgrund der Seltenheit des Naturspektakels fährt die Jakobshorn-Gondel ausserordentlich zwischen 18.15 und 19.00 Uhr für alle Interessierten, allerdings nur für Fussgänger.

Wallis

In Saint-Luc bringt die Standseilbahn die Gäste zur Sternwarte François-Xavier Bagnoud hinauf. Schutzbrillen gibts vor Ort, ein Abendessen kann dazugebucht werden.

Schaffhausen

Die Sternwarte Schaffhausen öffnet ab 18.30 Uhr, Brillen für die Finsternis gibts gratis vor Ort.