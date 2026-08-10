Die anstehende Sonnenfinsternis löst einen Run auf die nötigen Schutzbrillen aus. In vielen Schweizer Fachgeschäften sind die Regale bereits leer. Wer noch eine ergattern will, muss sich beeilen – und beim Kauf genau hinschauen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am 12. August verdunkelt eine totale Sonnenfinsternis Teile von Europas Himmel

Schweizer stürmen die Regale von Fachhändlern für spezielle Schutzbrillen

Nachschub ist nur begrenzt verfügbar

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Am 12. August lässt sich über Europa ein seltenes Phänomen beobachten: Kommenden Mittwoch schiebt sich der Mond vor die Sonne und verdunkelt dabei für wenige Sekunden den Himmel. Eine vergleichbare Sonnenfinsternis gab es zuletzt 1999.

Kenner der Astronomie wissen bereits: Um dem Spektakel ohne Risiken zu folgen, ist eine entsprechende Schutzbrille zwingend. Und ein Blick auf hiesige Geschäfte zeigt: Herr und Frau Schweizer decken sich bereits fleissig damit ein. Besonders gross ist der Run auf die Spezialbrillen bei der Foto Vision Zumstein AG, einem der grössten Fachhändler für Fotografie und Astronomie-Artikel im Land.

In seinem Onlineshop führte der Händler stets Sonnenfinsternis-Brillen der Marke Bresser für 7.90 Franken pro Stück. Bereits am Mittwoch, sieben Tage vor dem Ereignis, waren die Brillen aber restlos ausverkauft. Daneben der Hinweis: «Aufgrund der sehr hohen Nachfrage kann sich der Versand aktuell verzögern.» Auch beim Zürcher Fachhändler Pro Astro sind die Regale seit gestern Donnerstag leer. «Wir versuchen, noch welche zu bekommen, und würden das hier anzeigen», heisst es auf der Website.

Hier findest du noch Brillen

Wer noch auf der Suche ist, wird möglicherweise bei der Apotheke Benu fündig. Die Kette führt die Brillen im Sortiment, aber auch dort gilt: Wer noch eine will, muss schnell sein. In der Benu-Filiale am Zürcher Bahnhof Stadelhofen sind noch zwei Artikel übrig, in Zürich-Altstetten sind bereits alle weg. Die Apotheken Toppharm, Amavita und Coop Vitality führen nach eigenen Angaben keine Sonnenfinsternis-Brillen.

Wer bereit ist, für die begehrte Schutzbrille etwas tiefer in die Tasche zu greifen, kann sich auch bei Buchhändlern wie Orell Füssli oder Ex Libris umschauen: Im Buch «Sonnenfinsternis über Europa» von Werner E. Celnik ist nämlich eine Gratis-Brille enthalten. Bei Orell Füssli kostet die Ausgabe 16.90, bei Ex Libris 13 Franken.

Auch beim Fachhändler Zumstein gibt es noch einige Modelle: Mittlerweile ist im Onlineshop zwar nur noch das Kombi-Pack à 15 Brillen für 99 Franken erhältlich, in allen Filialen gebe es aber noch Einzelangebote, verspricht der Betrieb. Zumstein hat Geschäfte in Bern, Basel, Zürich, Lausanne und St. Gallen.

Auch bei ausländischen spezialisierten Onlinehändlern wie astroshop.de oder direkt bei Herstellern wie Omegon sind noch Brillen verfügbar. Bei Letzterem findet sich der Hinweis: «Aufgrund der Sonnenfinsternis ziehen wir Bestellungen rund um die Sonnenbeobachtung im Versand vor.» Aber Achtung: Wer die Brille sicher bis Mittwoch im Briefkasten haben möchte, muss bei beiden Händlern 27 Franken Versand draufzahlen. Schweizer Apotheken führen derweil keine Sonnenfinsternis-Brillen.

So schützt du deine Augen

Das Bundesamt für Gesundheit informiert die Bevölkerung, was es bei der Beobachtung zu beachten gibt. Wichtig ist, dass die Brillen oder ihre Verpackungen «gemäss der Norm ISO 12312-2:2015 zertifiziert sind und ein CE-Zeichen tragen», so das Bundesamt. Denn nur dann ist auch der Schutz sicher gewährleistet. Von Bestellungen bei Billig-Anbietern wie Aliexpress oder Temu ist deshalb abzuraten. Die Produkte der chinesischen Onlineriesen erfüllen die Schutzanforderungen nicht immer.

Reguläre Sonnenbrillen oder eigene Bastellösungen mit CDs oder getönten Folien reichen nicht. Die Brille muss zudem unbeschädigt sein, das heisst keine Risse oder Löcher aufweisen. Wer die Sonnenfinsternis mit einem Feldstecher oder Teleskop bestaunen möchte, sollte das Objektiv ebenfalls mit einem Filter oder einer Schutzfolie abkleben.