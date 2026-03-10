Am 12. August 2026 verdunkelt eine totale Sonnenfinsternis den Himmel – die grösste seit 1999. Auf Mallorca explodieren die Hotelpreise, während die Schweiz nur eine partielle Finsternis erleben wird. Aber auch der Schweizer Himmel hat 2026 noch einiges zu bieten.

Am 12. August 2026 verdunkelt eine totale Sonnenfinsternis Europas Himmel

Hotelpreise auf Mallorca bis 2000 Euro wegen Touristenansturm gestiegen

Freunde der Astronomie wissen bereits, was der 12. August 2026 für sie bereit hält: Die grösste totale Sonnenfinsternis seit 1999. Auf Mallorca, wo das Naturereignis zwischen 20.31 Uhr und 20.33 Uhr zu sehen ist, verdunkelt sich der Himmel besonders schön. In der Schweiz wird sich zumindest eine partielle Sonnenfinsternis beobachten lassen.

Viele Begeisterte zieht es an den Ort des Geschehens. Der Hotspot Serra de Tramuntana auf Mallorca lockt auch noch durch ein weiteres Naturspektakel Besucher an. Auch die Sternschnuppen-Nächte fallen in die Hochsaison. Wie die «Mallorca Zeitung» berichtet, musste die Insel aufgrund des Andranges bereits präventiv eine Kommission einberufen. Besondere Sorge gilt den Naturschutzgebieten an der Westküste, welche zum Unesco-Weltkulturerbe zählen und von den vielen Touristen beschädigt werden könnten. Daneben gehe man auch von einem enormen Verkehrschaos aus.

Auch auf dem Festland explodieren die Hotelpreise

Auch die Hotelpreise auf dem spanischen Festlandd sind als direkte Folge des Ansturms in die Höhe geschossen: Während eine einfache Übernachtung in Saragossa bereits stolze 700 Euro kostet, muss man sich bei luxuriöseren Hotels auf Preise von bis zu 2000 Euro pro Nacht einstellen. Wem das zu teuer ist, bleiben in diesem Jahr aber noch mehrere Gelegenheiten, um Naturereignisse direkt von zu Hause aus zu beobachten.

Höhepunkt der Perseiden am 13. August

Kurz nach der Sonnenfinsternis, zwischen 4 Uhr und 6 Uhr morgens, sollen bis zu 100 Meteore in der Stunde sichtbar sein. Besonders erfreulich: Der Neumond sorgt für einen eher dunklen Himmel, daher leuchten auch die schwächeren Sternschnuppen sichtbar auf.

Partielle Mondfinsternis 28. August

Ebenfalls im Spätsommer findet eine partielle Mondfinsternis statt. Die Kernschattenfinsternis beginnt bei uns jedoch bereits in der Morgendämmerung um 4.33 Uhr, daher zeigt sie sich nicht ganz so klar.

Supermond am 24. November und 24. Dezember

Gegen Ende Jahr wird der Nachthimmel nochmals eindrücklich durch zwei Supermonde erhellt. Dabei wird der Vollmond an Heiligabend sogar der grösste des ganzen Jahres.