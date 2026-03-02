Am 12. August erlebt die Welt ein seltenes Schauspiel: eine totale Sonnenfinsternis. Zu sehen ist das Spektakel in Island und im Norden Spaniens. Wir zeigen die zehn besten Spots für «Eclipse-Chaser».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am 12. August 2026 ist eine totale Sonnenfinsternis sichtbar

Beste Orte: Ísafjörður, Grundarfjörður, Reykjavík in Island, Balearen, Spanien

Längste Totalität: 1:50 Minuten in Grundarfjörður, Island War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Ísafjörður, Island

Der Ort Ísafjörður liegt auf der Halbinsel Westfjorde, abseits der üblichen Touristenrouten. Auf einer Fläche von 8842 Quadratkilometern leben nur rund 7000 Menschen – genug Platz, um die Sonnenfinsternis ohne Trubel zu geniessen. Die Totalität dauert etwa 1:30 Minuten.

Tipp: Anstatt die Sonnenfinsternis im kleinen Örtchen zu erleben, lieber ein Picknick mitnehmen und einen Spot in der Natur suchen.

2 Grundarfjörður, Island

Grundarfjörður liegt an der Nordküste der Snæfellsnes-Halbinsel, die viele gute Locations zur Beobachtung der Eklipse bietet. In der Nähe von Grundarfjörður befindet sich einer der meistfotografierten Spots Islands: der pyramidenförmige Berg Kirkjufell mit dem Wasserfall Kirkjufellsfoss. Mit etwas Glück schiesst man hier spektakuläre Fotos. Dauer der Totalität: 1:50 Minuten.

3 Reykjavík, Island

Wer keine Exkursion in Islands Natur plant, kann die Sonnenfinsternis auch bequem in der Hauptstadt Reykjavík geniessen, die gerade noch in der Totalitätszone liegt. Die völlige Verfinsterung der Sonne dauert hier zwar nur etwa eine Minute, dafür lässt sich das Himmelsspektakel bequem zwischen Sightseeing und einem Stopp in einem Café einplanen.

Hinweis: Die Sonnenfinsternis ereignet sich gegen 17.45 Uhr im Westen Islands. Die Uhrzeit garantiert einen hohen Sonnenstand und damit theoretisch gute Beobachtungsbedingungen. Der Nachteil ist das Wetter: Blauer Himmel ist keineswegs garantiert. Daher gilt: Wetterbericht studieren und gegebenenfalls den Standort anpassen.

4 A Coruña, Galicien, Spanien

A Coruña an der Nordspitze Galiciens ist nicht Spaniens schönster Ort – touristisch ist die Stadt wenig interessant. Doch die Hafenstadt hat während der Sonnenfinsternis einen grossen Vorteil: Der Blick aufs Meer bedeutet auch freie Sicht auf die Sonne. Bester Spot: der Herkulesturm nördlich der Stadt.

Die Totalität ereignet sich um etwa 20.30 Uhr und dauert 1:17 Minuten. Die Sonne steht zu dieser Zeit bereits ziemlich tief: Ein freier Horizont ist eine wichtige Voraussetzung für ein gutes Erlebnis.

5 Oviedo, Asturien, Spanien

Wer Kultur und Geschichte mit Astronomie verbinden möchte, ist in Oviedo richtig. Oviedo war einst die Hauptstadt des Königreichs Asturien und Startpunkt des ersten Jakobswegs. Dementsprechend kann die Stadt mit vielen historischen Gebäuden aufwarten. Für das beste Erlebnis sollte man einen Platz etwas ausserhalb der Stadt suchen, etwa bei der Christusstatue Cristo del Naranco auf dem Berg Monte Naranco mit Blick Richtung Sonnenuntergang. Totalität: etwa 1:45 Minuten.

6 Faro de Peñas, Asturien, Spanien

Dramatisch schlagen die Wellen an das Kap Cabo de Peñas an der Nordküste Asturiens – der perfekte Soundtrack für eine ergreifende Sonnenfinsternis. Die Landzunge in der Nähe der Stadt Avilés schiebt sich weit ins Meer, sodass eine freie Sicht Richtung Westen garantiert ist. Am Leuchtturm Faro de Peñas kann man sein Basislager für das Spektakel aufschlagen. Totalität: etwa 1:45 Minuten.

Hinweis: Die obigen drei Orte liegen allesamt im Norden Spaniens, wo es auch im Sommer bewölkt und regnerisch sein kann. Auch hier gilt: Wetter-App checken und eventuell ins trockene Landesinnere ausweichen.

7 Castrojeriz, Kastilien und León, Spanien

Castrojeriz zählt zu den schönsten Orten am Jakobsweg – allein das ist schon ein Grund für einen Besuch. Zudem liegt der 1000-Seelen-Ort in der Meseta, Spaniens zentraler Hochebene. Im Sommer ist es heiss und trocken, was meistens für strahlend blauen Himmel sorgt (wenn sich kein Hitzegewitter aufbaut). Um Castrojeriz ragen einige Tafelberge aus der Ebene. Von hier geniesst man einen perfekten Blick auf die untergehende Sonne. Totalität: etwa 1:45 Minuten.

8 Soria, Kastilien und León, Spanien

Auch die Kleinstadt Soria liegt im trockenen Zentrum Spaniens. Dank ihrer Lage auf einem kleinen Hügel auf 1000 Metern bietet sich ein guter Blick gen Westen, wo die Sonne um etwa 20.30 Uhr in die Phase der totalen Sonnenfinsternis eintreten wird. Bester Ort ist entweder der Burghügel oder der Aussichtspunkt Mirador de los Cuatro Vientos oberhalb des Flusses Duero. Soria besitzt zudem viele Überbleibsel aus der Romanik – fürs Sightseeing vor der Sonnenfinsternis. Totalität: 1:40 Minuten.

9 Saragossa, Aragonien, Spanien

Die 600’000-Seelen-Stadt Saragossa liegt im Ebro-Tal, das durch weite Ebenen gekennzeichnet ist – ideale Voraussetzungen zum Beobachten der Sonne. Plus: Laut Statistik ist es über Saragossa im August nur an 19 Prozent der Tage bewölkt. Bester Spot ist der Aussichtspunkt Mirador Montes de Juslibol am Stadtrand von Saragossa. Saragossa ist berühmt für seine barocke Kathedrale Basílica del Pilar, erbaut an der Stelle einer Marienerscheinung. Totalität: 1:24 Minuten.

10 Die Balearen, Spanien

Alle drei balearischen Inseln Menorca, Mallorca und Ibiza liegen in der Totalitätszone, wobei um die Stadt Palma die längste Verfinsterung zu erwarten ist (1:36 Minuten). Wichtig ist ein freier Blick Richtung Westen. Auf Mallorca bietet sich daher das Tramuntana-Gebirge an – idealerweise eines der erhöhten Dörfer mit Aussicht aufs Meer, wie Estellencs oder Deià. Ebenfalls top: einer der Aussichtspunkte entlang der Strasse Ma-10, wie beispielsweise der Mirador d’en Ricardo Roca.

Hinweis: Da die Phase der Totalität in Spanien etwa um 20.30 Uhr beginnt und die Sonne zu diesem Zeitpunkt recht tief steht, ist ein freier Blick zum Horizont absolut wichtig.