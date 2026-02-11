Weniger bezahlen, mehr bekommen: Wer möchte das nicht? Upgrade heisst das Zauberwort. Aber wie bekommt man eine bessere Zimmerkategorie? Reisejournalist Christian Bauer verrät uns seine Tipps, wie man ein Upgrade im Hotel bekommt.

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Frühzeitig direkt beim Hotel buchen

Hotels (wie alle touristischen Veranstalter) lieben den Gast, der schon Wochen oder gar Monate vor der Reise bucht. So können Hotels, Fluggesellschaften und Co. das Budget besser planen. Ebenso sehen es Hotels gerne, wenn man direkt auf ihrer Homepage reserviert. So sparen sie die Kommissionsgebühr für Plattformen wie booking.com.

Um die Gäste zum frühzeitigen Buchen auf der eigenen Webseite zu animieren, bieten Hotels teilweise Sonderleistungen an. Diese reichen je nach Hotel von einem Willkommensdrink bis zu kostenlosen Zusatznächten. Und manchmal gibt es auch das Upgrade zu einer besseren Zimmerkategorie.

Oft bieten die einschlägigen Buchungsportale einen ersten, guten Überblick über das Hotelangebot in einer Destination. Hat man eine interessante Unterkunft gefunden, empfiehlt es sich also immer, auch auf der Hotel-Webseite nachzuschauen, ob es bessere Angebote gibt.

2 Mitgliedschaft in Treueprogrammen

So wie Coop und Migros mit ihren Treueprogrammen (Supercard und Cumulus) und den dazugehörigen «Goodies» ihre Kunden an sich binden, so machen dies auch internationale Hotelketten. Das Prinzip ist dasselbe: Wer öfter in den dazugehörigen Hotels übernachtet, bekommt zusätzliche Annehmlichkeiten wie kostenloses Frühstück, einen Spaeintritt oder ein Zimmerupgrade.

Es lohnt sich immer, beim Check-in darauf hinzuweisen, dass man bereits mehrere Aufenthalte in der Hotel-Kette hatte, so ist die Rezeption geneigt, ein Upgrade anzubieten, um die Loyalität zu belohnen.

3 Der Schlüssel zum Erfolg: Freundlichkeit

Wie überall im Leben können ein freundliches Lächeln und eine positive Ausstrahlung Wunder bewirken. Das gilt auch beim Check-in. Wer freundlich ist, das Rezeptionspersonal vielleicht zum Lachen bringt, der erschafft ein positives Erlebnis für die Hotelmitarbeitenden – der permanente Kundenkontakt kann recht anstrengend sein. Wer in einer solchen gelösten Stimmung nach einem Upgrade fragt, hat gute Chancen, ein besseres Zimmer zu ergattern.

Selten sind alle Zimmer eines Hotels belegt. Und das Personal weiss: Gibt man einem positiven Gast ein «Goodie», kommt dieser eher wieder oder empfiehlt das Haus seinen Freunden und Bekannten – eine Win-Win-Situation.

4 Zu besonderen Anlässen verreisen

Jeder freut sich mit Personen, die etwas Besonderes zu feiern haben: runde Geburtstage, Hochzeitstage und natürlich die Flitterwochen. Wer bei einem Gespräch beim Check-in auf den speziellen Anlass hinweist, bekommt nicht selten eine kleine Aufmerksamkeit. Und manchmal auch ein besseres Zimmer. Natürlich gilt hier: Ehrlich sein!

5 Flexibel sein

Dass Angebote zu den Ferienzeiten und an Wochenenden begrenzt sind, versteht sich von selbst. Wer es zeitlich einrichten kann, zur Nebensaison zu verreisen, hat grössere Chancen auf Upgrades, da Hotels froh über jeden Gast sind, der es trotz schlechtem Wetter und Co. zu ihnen schafft. Warum muss es Paris immer über Neujahr sein, wenn gefühlt halb Europa an die Seine reisen möchte? In der Woche vor Weihnachten beispielsweise vereist so gut wie niemand.

Ähnliches gilt auch für die Wochentage: Am Wochenende sind Hotels voll, unter der Woche oft leer. Wer montags eincheckt, darf vielleicht sein Haupt in der Junior Suite betten, anstatt im Standardzimmer mit Blick auf den Hof.

Zusammengefasst bedeutet das: Wer frühzeitig sein Aufenthalt für die Nebensaison auf der Hotelwebseite bucht, einen freundlichen Schwatz mit der Rezeption hält und vielleicht noch am Treueprogramm teilnimmt, bekommt (fast) garantiert ein Upgrade. Viel Erfolg!