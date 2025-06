Der Sommer in der Schweiz kann ganz schön heiss werden – gut, dass es traumhafte Badis gibt, die dich keinen Rappen kosten. Ob mitten in der Stadt, am Seeufer oder versteckt zwischen Bergen: Diese zehn Gratis-Badeplätze bieten Abkühlung und ganz viel Ferienfeeling.

Badis müssen nicht teuer sein: An diesen 11 wunderschönen Orten kannst du kostenlos ins kühle Nass springen. Foto: Unsplash

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Ein Sprung ins Wasser, der Duft von Grilladen in der Luft und das Glitzern der Sonne auf dem See – mehr brauchts nicht für den perfekten Sommertag. Und genau dafür muss niemand tief ins Portemonnaie greifen, denn die Schweiz hat jede Menge Badis, die schön, vielseitig und völlig kostenlos sind. Wir zeigen dir zehn Orte, an denen du Sonne tanken, planschen, entspannen – und dabei sogar noch den Eintritt sparen kannst.

1 Karibik-Feeling im Urnerland: Die Lorelei-Inseln in Seedorf UR

Wer auf die Inseln will, muss schwimmen. Die drei Badeinseln sind im Kanton Uri die Sommerattraktion. Foto: myswitzerland.com

Weisser Sand, türkisfarbenes Wasser und kleine Badeinseln – willkommen im kleinen Südseeparadies der Schweiz! Die Badeinseln Lorelei liegen am Urnersee und sind perfekt für Familien, Picknick-Fans und alle, die mal so richtig abschalten wollen.

Gut zu wissen: Öffentliche Grillstellen und WCs sind vorhanden.

Anreise: mit Zug oder Schiff nach Flüelen, von dort aus zu Fuss, weil keine Parkplätze vorhanden sind.

2 Strand und Berge – der Gäsi in Glarus GL

In der Gäsi locken schattige Plätze, Grillstellen und eine tolle Aussicht auf die Bergwelt. Foto: Glarnerland.ch

Sonne im Gesicht, die Alpen im Rücken und feinen Sand unter den Füssen: Am Strand Gäsi am Walensee kommt echtes Ferienfeeling auf. Wer Lust auf Action hat, spielt Beachvolleyball oder springt vom Floss ins Wasser. Für Hungrige gibts Feuerstellen oder ein Restaurant – und für die Kinder einen Nichtschwimmerbereich, einen Spielplatz und jede Menge Sand zum Buddeln.

Gut zu wissen: Schatten gibts ab dem Nachmittag. Feuerstellen, Kiosk, Restaurant, WC und Duschen vorhanden. Parkplätze beim Camping (kostenpflichtig).

3 Familienbadi mit Stil: Das Strandbad Zug

Das Strandbad Zug ist eine fantastische Anlaufstelle an warmen Tagen. Foto: Instagram, Strandbad Zug

Planschbecken für die Kleinen, Sprungturm für die Grossen – und feines Essen mit Beachbar-Feeling unter lauschigen Bäumen: Das Strandbad Zug punktet mit allem, was eine klassische Badi haben muss. Dazu kommt noch der Sandstrand und eine Liegewiese zum Relaxen oder Frisbee spielen.

Gut zu wissen: Bei schönem Wetter täglich offen. Keine Parkplätze direkt vor Ort – am besten beim Hafenrestaurant (5 Min. zu Fuss) parkieren.

4 Die Stadtbadi mit See und Riesenpark: Plage des Eaux-Vives GE

Auch am Genfersee lässt es sich fantastisch kostenlos baden, der hiesige Strand verschafft Ferienfeeling pur. Foto: geneve.com

Baden mit Blick auf den Jet d’Eau? In Genf geht das! Der 400 Meter lange Stadtstrand Eaux-Vives wurde 2020 eröffnet und ist seither DER Treffpunkt für Sonnenhungrige. Schatten gibts zwar wenig, dafür eine riesige Parkanlage gleich dahinter – perfekt für ein Picknick oder Nickerchen.

Gut zu wissen: Duschen, Garderoben, WC, Trinkbrunnen und Glacewagen vor Ort. Restaurants und Cafés sind zu Fuss erreichbar.

5 Natur pur am Katzensee in Zürich-Affoltern

Mitten im Naturschutzgebiet und trotzdem easy erreichbar: Die charmante Seebadi Katzensee ist ruhig, gemütlich und genau das Richtige für alle, die warmes Wasser und entspannte Atmosphäre mögen. Glace, Wähen und Kaffee gibts am Kiosk – inklusive der wohl besten Aprikosenwähe der Stadt.

Gut zu wissen: Sonnenschirme und Liegestühle mietbar. WC, Duschen, Schliessfächer vorhanden (eigenes Schloss mitbringen). Kleiner FKK-Bereich im hinteren Teil. Im Seebad sorgt ein Kiosk für Snacks und Getränke. Achtung: Gummiboote, Luftmatratzen und SUPs sind auf dem Katzensee nicht erlaubt.

6 Sand so weit das Auge reicht: Plage des Pins in Yvonand VD

Die Strände und kleinen Buchten von Yvonand mit feinem Sand und türkisblauem Wasser sind ein kleines Paradies. Foto: TripAdvisor

Wer das Meeresfeeling liebt, muss nicht weit reisen: Der kilometerlange Sandstrand Plage des Pins am Neuenburgersee lässt nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Pedalo fahren, grillieren, baden oder einfach nur chillen – hier ist für alle etwas dabei.

Gut zu wissen: Buvette, Duschen und WC vorhanden. Bahnhof nur 10 Minuten entfernt. Unbedingt Sonnenschirm mitbringen – es hat kaum Schatten.

7 Der chilligste Sommer-Spot von Luzern: Die Ufschötti

Hier trifft sich ganz Luzern zum Chillen, Baden, Bräteln und Gesehenwerden: Die Ufschötti direkt am See ist eine grüne Riesenwiese mit Sandstrand, Spielmöglichkeiten und richtig entspannter Atmosphäre. Falls du Lust auf Bratwurst hast, darfst du deinen Grill mitnehmen und auf den markierten Stellen aufstellen.

Gut zu wissen: Öffentliche Toiletten, Duschen und ein Kiosk sind da. Parkplätze gibts beim Alpenquai – aber früh da sein lohnt sich.

8 Geheimtipp im Bündner Oberland: Lag da Claus in Sedrun

Mitten in den Bergen umgeben von Wiesen und Wäldern: Der Lag da Claus bei Sedrun ist ein idyllischer Bergsee für Ruhesuchende und Naturfans. Kinder können mit dem Floss übers Wasser paddeln oder Sandburgen bauen, während die Grossen im Liegestuhl entspannen.

Gut zu wissen: Bistro mit Terrasse von Juni bis Oktober offen. Gratisparkplätze vorhanden. Sonnensegel spenden etwas Schatten.

9 Badi mit Fischkontakt: Das Lorrainebad in Bern

Das Lorrainebad mit seinem Fischbecken und dem Kiosk, wo es die besten Pommes weit und breit geben soll. Foto: Lorrainebad.ch

Wer mal mit Hechten baden will (ja, wirklich!), sollte ins legendäre Lorrainebad in Bern. Keine Angst, die «Monsterfische» machen Platz, sobald du ins Wasser steigst. Auf dem Trockenen warten Pommes frites, ein Piratenschiff und jede Menge entspannte Vibes.

Gut zu wissen: Keine Parkplätze – aber in 10 Minuten zu Fuss vom Bahnhof erreichbar. Schattenplätze sind leider rar.

10 Fluss, Strand, Party: La Spiaggetta bei Bellinzona TI

Am Ufer des Flusses Ticino gelegen, bildet sich hier ein natürliches Becken mit kristallklarem Wasser. Foto: ticino.ch

Weisser Sand, kaltes, klares Wasser und eine Bar mit Party-Vibes: Entlang des Flusses Ticino, der hier ein natürliches Schwimmbad mit glasklarem Wasser bildet, und umgeben von einem bezaubernden Sandstrand, ist die Spiaggetta bei Arbedo die perfekte Mischung aus Naturidylle und Stimmung. Ideal für einen Familienvormittag oder ein Feierabendbier mit Freunden. Aber Achtung: Die Strömung ist teilweise stark – also lieber nur für geübte Schwimmer:innen.

Gut zu wissen: Snackbar ab 11 Uhr offen. Gratisparkplätze beim Fussballplatz, direkt beim Strand sind diese kostenpflichtig.

11 Auf dem Steg über der Limmat: Flussbad Unterer Letten in Zürich

Fast schon eine Institution: Der Untere Letten, der sowohl tagsüber als auch abends ein beliebter Treffpunkt der Zürcher. Foto: zuerich.com

Das Flussbad Unterer Letten in Zürich ist ein beliebter Treffpunkt an warmen Sommertagen. Direkt an der Limmat gelegen, bietet es einen natürlichen Schwimmkanal, ein Kinderplanschbecken, Liegewiesen und einen 3-Meter-Sprungturm. Die historische Badeanlage von 1909 verbindet nostalgischen Charme mit urbanem Flair. Der Eintritt ist frei. Es finden regelmässig kulturelle Events wie das Open-Air-Kino statt – perfekt für einen entspannten Tag am Wasser. An der Panamabar gibt es leckere Snacks und Getränke.

Gut zu wissen: Der Kinderbereich ist erhöht gelegen, abseits vom Fluss. Auf dem Steg und im unteren Bereich ist der Zutritt für Kinder aus Sicherheitsgründen verboten.

Haben wir ein kostenloses Bade-Schmuckstück vergessen? Dann schreib es uns in den Kommentaren!