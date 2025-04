Die Lämmerenhütte im Kanton Wallis ist die meistbesuchte SAC-Hütte. Foto: PD

Darum gehts SAC-Hütten: Beliebteste Unterkünfte trotz Herausforderungen durch Klimawandel und steigende Ansprüche

Investitionen von 425 Millionen Franken in SAC-Hütten bis 2040 geplant

Lämmerenhütte im Wallis mit 8017 Übernachtungen ist die meistbesuchte SAC-Hütte 2024

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Die Umstände für den Schweizer Alpen-Club SAC sind nicht einfach. Der Klimawandel macht den Berghütten zu schaffen. Die SAC-Hütten wollen behutsam mit der Natur umgehen und einen sanften Tourismus in den Bergen fördern. Gleichzeitig steigen die Ansprüche einer vornehmlich jungen Kundschaft, die die Berge für sich entdeckt. Viele schätzen nach einer strengen Bergtour eine Dusche oder bestehen beim Hütten-Znacht auf einer veganen Alternative.

Ausserdem sind die Unterkünfte zunehmend mit grösseren finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Philippe Chanton, Vizepräsident der SAC Sektion Monte Rosa im Wallis, meinte neulich gegenüber dem «Walliser Boten», dass nur jede zehnte Berghütte in der Schweiz wirtschaftlich tragbar ist. Eine absurde Zahl.

Und trotzdem sind die SAC-Hütten ein grosser Teil des Schweizer Wanderns. Das wird auch so bleiben. Bis ins Jahr 2040 will der Alpen-Club 425 Millionen Franken in seine Unterkünfte investieren. Die Übernachtungszahlen halten sich auf einem guten Level. Die 147 geöffneten SAC-Hütten verzeichnen im vergangenen Jahr 360'741 Übernachtungen. Das sind nur vier Prozent weniger als im absoluten Rekordjahr 2022. Doch welche Berghütten sind in der Schweiz am beliebtesten? Blick stellt die zehn meistbesuchten Hütten im Jahr 2024 vor.

10 Blüemlisalphütte BE

Die Blüemlisalphütte liegt oberhalb von Kandersteg im Kanton Bern und in der Nähe des beliebten Oeschinensees auf 2840 Meter über Meer. 2024 verzeichnete die Berghütte 5649 Übernachtungen, also 5,6 Prozent weniger als im vorherigen Jahr.

Die Berner Berghütte ist vor allem im Sommer Trumpf. Praktisch alle Übernachtungen kommen in dieser Saison zustande. So ist die Blüemlisalphütte die Zweitbeliebteste in den warmen Monaten.

9 Lidernenhütte UR

Die Lidernenhütte liegt im Herzen der Zentralschweiz hoch über dem Vierwaldstättersee. 6026 Gäste übernachteten auf der 1727 Meter über Meer gelegenen Hütte – ein Plus von 3,7 Prozent. Pro Tag sind das gut 16 Übernachtungen. Das Holzchalet ist bekannt als Ausgangspunkt für alpine Ausbildungskurse, Kletter- und Skitourenlager – auch für Schulen und Familien.

8 Konkordiahütte VS

Hoch über dem Aletschgletscher steht die Konkordiahütte auf 2850 Meter über Meer. Sie liegt inmitten des UNESCO-Weltnaturerbes Jungfrau-Aletsch. Erbaut wurde die Bergunterkunft 1877 etwa 50 Meter über dem Gletscher – heute sind es knapp 200 Meter. 2024 verzeichnete die SAC-Hütte 6062 Übernachtungen.

7 Weissmieshütte VS

Die meistbesuchte Hütte der Sommersaison 2024 ist die Weissmieshütte im Kanton Wallis mit 5708 Übernachtungen. Im gesamten Jahr weist die SAC-Hütte über Saas-Grund nur 400 Übernachtungen mehr auf. Auf 2726 Meter über Meer liegt die Hütte direkt an der Skipiste des Walliser Bergdorfes. In den letzten Monaten sorgte der kommende 4-Millionen-Umbau immer wieder für Schlagzeilen.

6 Cabane de Tracuit VS

Auch die sechstbeliebteste SAC-Hütte der Schweiz steht im Wallis. Die Cabane de Tracuit ist ein alpines Schutzhaus über dem Zinaltal auf 3256 Meter über Meer. Unter den zehn meistbesuchten Hütten konnte die Cabane de Tracuit am zweitmeisten zulegen. Mit 6236 Übernachtungen stieg die Zahl um 6 Prozent.

5 Maighelshütte GR

Die Maighelshütte liegt im Val Maighels, einem Seitental der Surselva, in der Gotthard-Gruppe auf 2313 Metern Höhe. Im vergangenen Jahr übernachteten 6490 Gäste in der SAC-Hütte – ein Rückgang von 12 Prozent. Die Unterkunft ist im Sommer und im Winter gut zugänglich. Darum stehen in den beiden Saisons fast gleichviele Übernachtungen zu Buche. Die Hütte nahe der Quelle des Rheins ist eine der familienfreundlicheren Bergunterkünften.

4 Kesch-Hütte GR

Knapp neben den ersten drei beliebtesten Bergunterkünften liegt die Kesch-Hütte – auch als Chamanna digl Kesch bekannt. Die SAC-Hütte wurde zwischen Davos und dem Albulapass auf 2625 Metern über Meer gebaut. Sie steht mitten im Naturpark Ela. 2024 verzeichnete die Kesch-Hütte 6750 Übernachtungen. Auch hier ging die Anzahl verglichen zum Vorjahr zurück – um 4,6 Prozent.

3 Britanniahütte VS

Auf 3030 Metern Höhe liegt die Britanniahütte im Kanton Wallis oberhalb von Saas-Fee. Der Ausblick der Unterkunft reicht bis nach Italien und natürlich auf zahlreiche 4000er. Die Unterkunft kann unter anderem Ausgangspunkt für die internationale Wander- und Skidurchquerung Haute Route sein. Kein Wunder übernachteten 7406 Gäste im vergangenen Jahr in der Britanniahütte. Im Vergleich zu 2023 waren das nur 3,1 Prozent weniger.

2 Monte-Rosa-Hütte VS

Foto: profifoto.ch

Die Monte-Rosa-Hütte weist mit 21,2 Prozent im Jahr 2024 einen enormen Gästeanstieg auf. Insgesamt verbrachten 7821 Besucher eine Nacht in der Unterkunft auf 2883 Metern über Meer im Wallis. Das innovative Gebäude mit seiner speziellen Form und der silbernen Aluminiumhülle erinnert an einen Bergkristall. Haustechnik und Energie werden von einer an der ETH entwickelten Software gesteuert.

1 Lämmerenhütte VS

Die meistbesuchte Bergunterkunft des vergangenen Jahres ist die Lämmerenhütte. Die Hütte steht im Wallis, ist aber nahe an der Berner Kantonsgrenze. Trotz einem Verlust von 8 Prozent hiess die SAC-Hütte 8017 Gäste willkommen. Das sind gut 22 Übernachtungen pro Tag. Die familienfreundliche Hütte ist Ausgangspunkt für bekannte Wanderungen Richtung Leukerbad, Kandersteg und Adelboden – im Sommer wie auch im Winter. Sie liegt auf 2502 Meter über Meer.