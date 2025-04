1/6 12,2 Prozent der Touristen von Antalya beklagen überfüllte Strände, schlechten Service und sogenannte «Touristenfallen-Preise». Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts Studie zeigt enttäuschendste Reiseziele basierend auf Google-Rezensionen

Cancún führt Liste an: Überteuerte Preise, aggressive Händler, wenig Authentizität

14,2 Prozent der Touristen geben Cancún schlechte Bewertungen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Wer eine Reise bucht, der lässt sich gerne von Fotos in den sozialen Medien leiten oder von Reiseberichten in Hochglanz-Magazinen. Freunde, die begeistert von ihrem Trip erzählen, tragen das ihre dazu bei. Die Erwartungen steigen. Dumm nur: Am Ziel der Reise angekommen, fallen sie oft sehr schnell in sich zusammen. Das 4-Sterne-Hotel ist eine schmutzige Absteige, die Airbnb-Unterkunft liegt an einer lärmigen Schnellstrasse. Und selbst die einfachste Mahlzeit reisst ein Loch ins Portemonnaie: zu teuer!

Eine aktuelle Auswertung des Gepäckdienstes Radical Storage zeigt, welche Städte Reisende am häufigsten enttäuschen. Dazu haben die Autoren der Studie 100'000 Google-Rezensionen ausgewertet. Und in den Rückmeldungen von Besucherinnen und Besuchern nach Begriffen wie «enttäuscht», «fürchterlich» oder «Abzocke» gesucht. So kommen sie auf ein Ranking mit Destinationen, welche die Erwartungen von Reisenden nicht erfüllen.

Überfüllte Strände und Abzocke

Angeführt wird diese Liste von Cancún in Mexiko: Über 14 Prozent der Touristen geben ihrem Aufenthalt in der 745'000-Einwohner-Stadt schlechte Noten. Die Gründe? Überteuerte Preise, aggressive Händler und wenig Authentizität. Auch Antalya in der Türkei (Platz 2) wird für überfüllte Strände und miesen Service kritisiert.

Auf Platz 3 folgt Punta Cana. Der Karibiktraum in der Dominikanischen Republik hat offenbar auch seine Schattenseiten: Viele Gäste finden die Resorts eintönig, die Preise hoch. Auch in der chinesischen Metropole Peking und Orlando in Florida sorgt der Mix aus Smog, Massentourismus und langen Warteschlangen für Frust.

Die Top 10 der enttäuschendsten Reiseziele mit dem Anteil der negativen Bewertungen:

1. Cancún Mexiko 14,2 Prozent 2. Antalya Türkei 12,2 Prozent 3. Punta Cana Domenikanische Republik 11,9 Prozent 4. Peking China 11,2 Prozent 5. Orlando USA 10,6 Prozent 6. Mumbai Indien 10 Prozent 7. Honolulu Hawai 9,9 Prozent 8. Johor Bahru Malaysia 9,4 Prozent 9. Kyoto Japan 9,1 Prozent 10. Playa del Carmen Mexiko 9 Prozent

Die indische Millionenstadt Mumbai, Honolulu und Playa del Carmen an der mexikanischen Karibikküste enttäuschen mit Chaos, Lärm oder zu viel Kommerz. Selbst Kyoto – eigentlich ein Inbegriff japanischer Kultur – verliert laut der Auswertung der Google-Rezensionen bei manchen Besuchern durch zu viele Touristen seinen Zauber.