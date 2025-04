Ein Fünftel weniger Schweiz-Reisen in die USA

Es wäre angerichtet für USA-Ferien: Seit Jahresbeginn hat der Dollar um rund 10 Prozent nachgelassen und der Ölpreis ist tief. Doch aktuell sind die Einreisezahlen von Schweizern in die USA klar im Minus. Das Minus im Februar/März ist allerding nicht einem «Trump Slump» anzurechnen, also dem Rückgang der Nachfrage für USA-Reisen wegen der Politik des US-Präsidenten Donald Trump (78). Weil Ferien zum Jahresbeginn gebucht wurden – da war Trump noch nicht im Amt – und Ostern dieses Jahr im April liegt. «Im Januar, nach Trumps Amtseinführung, haben wir enorm viele USA-Buchungen verzeichnet», sagt Robin Engel (35) von USA-Spezialist Go2Travel. Das aktuelle Problem liege vor allem an den hohen Preisen für USA-Reisen. Ein Reisebüro-Inhaber, der anonym bleiben will, sagt: «Für denselben Preis kriegt man aktuell in Asien die doppelte Leistung.» Heinz Zimmermann (62) von Visit USA Schweiz geht dennoch davon aus, dass Trumps Politik sich negativ auf die USA-Nachfrage auswirkt. Er rechnet bis Ende Jahr mit 300'000 Einreisen von Schweizern in den USA. Im Vorjahr waren es noch 380'000. Das wäre ein Minus von 20 Prozent! Immerhin habe noch kein einziger Schweizer Probleme bei der Einreise in die USA gehabt, sagt er. Zimmermann glaubt zudem an eine schnelle Erholung der Zahlen, mit oder ohne Trump. Sein Berufskollege Engel fügt an, es gebe in den USA günstigere Alternativen zu New York, Kalifornien oder Hawaii – etwa Colorado, Neuengland oder New Mexico. Jean-Claude Raemy