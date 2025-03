Einreisen in die USA brechen gerade ein Schweizer Touristen haben keine Lust auf Trumps Amerika

Die aggressive Politik der Trump-Regierung schreckt Reisende ab. Im Februar brachen die Einreisen aus der Schweiz in die USA im Vergleich zum Vorjahr ein. Und auch in anderen Ländern zögern die Menschen, in die USA zu reisen.

Publiziert: 04:01 Uhr | Aktualisiert: vor 3 Minuten