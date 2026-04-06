Die Mission Artemis 2 erreicht einen Meilenstein: Die Raumkapsel «Orion» ist nun näher am Mond als an der Erde. In den nächsten Stunden wird «Orion» den Mond besonders nah passieren.

Janine Enderli Redaktorin News

Die vier Astronauten der Mission Artemis 2 haben einen entscheidenden Punkt auf ihrem Weg zum Mond erreicht: Die Raumkapsel «Orion» befindet sich nun in einem Bereich, in dem die Anziehungskraft des Mondes stärker ist als die der Erde, wie die Nasa in einem Update schreibt.

In den kommenden Stunden wird «Orion» den Mond besonders nah passieren – etwa 7500 Kilometer hinter seiner erdabgewandten Seite. Dabei eröffnet sich den Astronauten ein aussergewöhnlicher Blick: Sie können gleichzeitig Erde und Mond sehen und sogar eine Sonnenfinsternis erleben. Läuft alles nach Plan werden die vier Astronauten die ersten Menschen sein, die derart weit ins Weltall vorgedrungen sind.

«Wir freuen uns riesig»

«Wir freuen uns alle riesig auf morgen», sagte Lori Glaze, stellvertretende Leiterin der Nasa-Mission für die Entwicklung von Explorationssystemen, am Sonntag. Man sei bereit für den ersten Mond-Vorbeiflug seit 50 Jahren.

Gestartet war die Crew in der Nacht auf Donnerstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida – an Bord der Orion-Kapsel, getragen vom Raketensystem «Space Launch System». Etwa einen Tag später verliessen sie durch ein gezieltes Manöver die Erdumlaufbahn und nahmen direkten Kurs auf den Mond.