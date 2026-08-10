Am 12. August wird es auch in der Schweiz plötzlich dunkel. Doch was bedeutet die Sonnenfinsternis für deinen Hund oder deine Katze? Musst du dein Tier schützen oder kannst du ganz entspannt bleiben? Die wichtigsten Tipps für Tierhalter.

Sonnenfinsternis 2026: Gefahr für deinen Vierbeiner? Das musst du wissen

Sonnenfinsternis 2026: Gefahr für deinen Vierbeiner? Das musst du wissen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am 12. August 2026 findet eine partielle Sonnenfinsternis in der Schweiz statt

Besteht Gefahr für unsere geliebten Vierbeiner, droht Erblindung oder Schock?

Haustiere brauchen keinen speziellen Schutz, Rückzugsort bei Unruhe empfohlen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Am Mittwoch, 12. August 2026, wird der Himmel zum Spektakel: Der Mond schiebt sich vor die Sonne, das Tageslicht verändert sich und es wird für eine Weile deutlich dunkler.

In Zürich beginnt die partielle Sonnenfinsternis gegen 19.25 Uhr, in Basel bereits eine Minute früher. In der Westschweiz setzt sie gegen 19.26 Uhr ein. Schweizweit dauert das Spektakel je nach Region bis etwa 21.11 Uhr. Seinen Höhepunkt erreicht es zwischen 20.18 und 20.20 Uhr. Dann sind rund 91 Prozent der Sonnenscheibe vom Mond bedeckt. Die Sonne steht zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits sehr tief über dem Horizont.

Für uns Menschen ist eine Sonnenfinsternis ein seltenes und faszinierendes Ereignis.

Können Katzen oder Hunde bei der Sonnenfinsternis erblinden?

Kann die plötzliche Dunkelheit Hund und Katze erschrecken? Müssen Freigänger-Katzen ins Haus? Braucht dein Hund gar eine Sonnenbrille? Und solltest du den allabendlichen Spaziergang besser verschieben?

Die gute Nachricht vorweg: Für gesunde Hunde und Katzen ist eine Sonnenfinsternis normalerweise kein Grund zur Sorge. Trotzdem gibt es ein paar Dinge, die du wissen solltest:

1 Brauchen Hunde und Katzen eine Sonnenfinsternisbrille?

Während Menschen ihre Augen unbedingt schützen müssen, wenn sie die Sonnenfinsternis beobachten, musst du deinem Haustier keine Spezialbrille aufsetzen.

Hunde und Katzen schauen normalerweise nicht über längere Zeit bewusst direkt in die Sonne. Deshalb ist die Situation für sie nicht mit einem Menschen vergleichbar, der neugierig zum Himmel blickt und die Sonne fixiert.

Eine Sonnenfinsternisbrille ist für Hund und Katze deshalb nicht nötig.

Im Gegenteil: Eine Brille kann das Tier irritieren, unangenehm sein oder zusätzlichen Stress verursachen. Du solltest deinem Vierbeiner also nicht einfach eine Sonnenfinsternisbrille aufsetzen.

2 Können Katzen die Sonnenfinsternis beobachten?

Auch eine Katze, die normalerweise auf einem gesicherten Balkon liegt, muss nicht allein wegen der Finsternis plötzlich ins Wohnzimmer. Denn Katzen schauen in der Regel nicht über längere Zeit direkt in die Sonne. Deshalb besteht für sie normalerweise kein besonderes Risiko, wenn sie während der Finsternis draussen ist.

3 Wir reagieren Tiere auf die plötzliche Dunkelheit?

Ganz spurlos muss die Sonnenfinsternis an unseren Vierbeinern aber nicht vorbeigehen: Wenn das Tageslicht innerhalb kurzer Zeit deutlich abnimmt, ist das für Tiere ungewohnt. Manche können deshalb irritiert oder unruhig reagieren. Andere ziehen sich zurück oder werden schläfrig.

4 Wie reagieren ängstliche Katzen und Hunde auf die Sonnenfinsternis?

Vor allem empfindliche oder ängstliche Tiere können die ungewohnte Situation stärker wahrnehmen. Wenn du weisst, dass dein Hund oder deine Katze auf Veränderungen schnell reagiert, solltest du deshalb keinen zusätzlichen Stress erzeugen.

Am besten gibst du deinem Tier während der Sonnenfinsternis einen ruhigen und vertrauten Rückzugsort. Wenn es sich zurückziehen möchte, solltest du es dort in Ruhe lassen. Mehr braucht es meistens nicht.

5 Muss dein Hund während der Sonnenfinsternis anders behandelt werden?

Für Hunde ist nicht die Sonnenfinsternis selbst das eigentliche Problem. Eher kann die ungewohnte Umgebungssituation für manche Tiere irritierend sein: Menschen bleiben stehen, schauen zum Himmel, versammeln sich und reagieren auf die plötzliche Dunkelheit. Auch Geräusche oder die allgemeine Stimmung können anders sein als sonst.

Für einen nervösen oder schreckhaften Hund kann das durchaus stressig werden. Wenn dein Hund also schnell Angst bekommt, legst du den Spaziergang am besten vor die Sonnenfinsternis oder holst ihn danach nach. Muss dein Hund während der Finsternis nach draussen, solltest du ihn sichern. Bei einem Tier, das bei ungewohnten Situationen schnell erschrickt oder davonläuft, ist die Leine nicht nur an den meisten Orten sowieso Pflicht, sondern besonders am heutigen Abend auch die sichere Wahl.

Du musst deinen Hund aber nicht grundsätzlich wegen der Sonnenfinsternis anders behandeln.

6 Was passiert mit Freigänger-Katzen während der Sonnenfinsternis?

Auch für Freigänger-Katzen besteht normalerweise kein Grund zur Panik. Eine gesunde Katze musst du wegen der Sonnenfinsternis nicht plötzlich einsperren.

Wenn deine Katze draussen unterwegs ist, kann sie selbst entscheiden, wo sie sich aufhält. Wichtig ist vor allem, dass sie bei Bedarf einen vertrauten und sicheren Ort aufsuchen kann. Wenn du jedoch weisst, dass dein Tier empfindlich auf Veränderungen reagiert, kannst du ihm während der Finsternis einfach den Zugang zum Haus ermöglichen.

Auch hier gilt: Beobachte dein Tier, aber werde nicht selbst nervös.

Denn Katzen und Hunde orientieren sich stark an ihrer Umgebung und an den Menschen, mit denen sie zusammenleben. Wenn du selbst hektisch wirst, kann das deinen Vierbeiner eher zusätzlich verunsichern.

7 Sonnenfinsternis: Was gilt für andere Haustiere?

Auch bei anderen Haustieren kann die plötzliche Veränderung des Lichts ungewohnt sein. Vögel können beispielsweise auf die veränderten Lichtverhältnisse reagieren. Bei Tieren, die in Gehegen oder Käfigen leben, musst du deshalb aber nicht gleich besondere Massnahmen treffen.

Wichtig ist vielmehr, dass du nicht plötzlich ihre gewohnte Umgebung veränderst: Sorge für Ruhe und beobachte dein Tier. Wenn es sich zurückziehen kann und ausreichend Wasser und einen sicheren Platz hat, besteht normalerweise kein Grund zur Sorge.

Die eigentliche Gefahr betrifft uns Menschen

Während du dir um deinen Vierbeiner also meist keine grossen Sorgen machen musst, gilt für dich selbst eine wichtige Regel:

Schau niemals ungeschützt direkt in die Sonne. Und das heisst wirklich: GAR NICHT. KEINE SEKUNDE.

Auch während einer Sonnenfinsternis kann direktes Sonnenlicht die Netzhaut schwer und dauerhaft schädigen. Eine gewöhnliche Sonnenbrille reicht dafür nicht aus.

Wenn du das Himmelsspektakel beobachten möchtest, brauchst du eine GEEIGNETE SONNENFINSTERNISBRILLE beziehungsweise einen dafür vorgesehenen Sonnenschutz.

Wo du noch geeignete Brillen ergattern kannst, siehst du hier.

Überblick: Das musst du zur Sonnenfinsternis mit deinem Haustier wissen

Hund: keine spezielle Sonnenfinsternisbrille nötig. Bei ängstlichen Hunden den Spaziergang besser vor oder nach dem Ereignis machen.

Katze: kein besonderer Augenschutz nötig. Freigänger müssen nicht allein wegen der Sonnenfinsternis eingesperrt werden.

Dunkelheit: Die ungewohnte Veränderung des Tageslichts kann manche Tiere irritieren oder kurzfristig unruhig machen.

Rückzugsort: Ängstlichen oder empfindlichen Tieren einen ruhigen, vertrauten Platz anbieten.

Kurz gesagt: Du musst deinen Vierbeiner wegen der Sonnenfinsternis nicht in Watte packen. Für Hunde und Katzen ist das seltene Himmelsspektakel normalerweise nicht gefährlich. Wenn dein Tier empfindlich reagiert, gib ihm vor allem eines: Ruhe, einen vertrauten Rückzugsort und keinen zusätzlichen Stress.