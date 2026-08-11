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Das passiert bei einer totalen Sonnenfinsternis
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Spektakel am 12. August:Das passiert bei einer totalen Sonnenfinsternis

Aussichtspunkte zusammengestellt
Hier siehst du die Sonnenfinsternis am besten

Morgen Mittwoch ab 19 Uhr verdunkelt sich der Himmel über der Schweiz. Die Sonne verschwindet fast ganz hinter dem Mond. Blick zeigt dir, wo du in deinem Kanton die beste Sicht aufs Spektakel bekommst.
Publiziert: 11.08.2026 um 19:16 Uhr
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Aktualisiert: 11.08.2026 um 20:15 Uhr
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In der Schweiz kann man eine partielle Sonnenfinsternis beobachten: Ihren Höhepunkt erreicht sie um etwa 20:18 Uhr.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Am Mittwochabend bedeckt der Mond bis zu 93 Prozent der Sonne
  • Die stärkste Sonnenfinsternis seit 1999, sichtbar in der ganzen Schweiz
  • Beste Sicht in Zürich, Luzern, Basel und weiteren Kantonen organisiert
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Am Mittwochabend blickt die Schweiz gemeinsam in den Abendhimmel. Zwischen 19 und 21 Uhr bedeckt der Mond bis zu 93 Prozent von der Sonne. Es ist die stärkste Sonnenfinsternis seit 1999. Damit du am richtigen Ort stehst, hat Blick dir für zehn Schweizer Kantone die besten Aussichtspunkte zusammengestellt.

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Zürich

Gleich zwei Optionen locken: Die Sternwarte Bülach öffnet ab 19 Uhr mit Teleskopen und Livestream aus Spanien. In Winterthur bietet die Sternwarte Eschenberg ab 15 Uhr Beobachtung an, zieht aber um 19 Uhr kurz an einen Ort mit freierer Sicht um.

Eine gute Anlaufstelle in Zürich: die Sternwarte Bülach.
Foto: Wikipedia

Luzern

Im Verkehrshaus startet der Abend mit einer Show im Planetarium. Bei schönem Wetter gehts raus auf die Lidowiese, bei schlechtem Wetter wird die Finsternis kurzerhand simuliert.

Im Kanton Luzern bietet sich das Planetarium an.
Foto: Getty Images

Basel

Die Sternwarte Schafmatt liegt praktisch im Dreiländereck von Solothurn, Baselland und Aargau und bietet mit bis zu 91 Prozent Bedeckung einen der eindrücklichsten Werte der Schweiz.

Für alle aus dem Kanton Basel bietet sich die Sternwarte Schafmatt an.
Foto: Google Review

Aargau

Die Sternwarte Schafmatt steht zwar offiziell im Kanton Basel-Landschaft, ist jedoch für Aargauer gut erreichbar. Alternativ tuts auch ein Aussichtsturm, beispielsweise der Maiengrünturm in Hägglingen AG.

Aargauer könnten auf den Maiengrünturm in Hägglingen gehen.
Foto: Hägglingen.ch

Bern

Bei der Sternwarte Sirius in Sigriswil funktioniert die Beobachtung wetterunabhängig dank Video-Zuschaltung aus Spanien. Auf dem Chasseral im Berner Jura gibts die Finsternis stilvoll mit Drei-Gänge-Menü und Sonnenteleskopen.

Auf dem Chasseral gibts Sonnenfinsternis mit Drei-Gang-Menü.

Appenzell Innerrhoden

Auf dem Kronberg bleiben Bahn und Berggasthaus bis 21 Uhr geöffnet. Optimale Bedingungen für alle aus dem Appenzellerland.

Die Bahnen auf dem Kronberg laufen bis 21 Uhr.

St. Gallen

Auf dem Chäserrugg gibts das Spektakel gleich mit Dinner: Ab 18 Uhr wird ein Drei-Gänge-Menü serviert, zwischen 20 und 20.40 Uhr wird für den Blick zum Himmel pausiert.

Wer im Kanton St. Gallen lebt, sollte auf den Chäserrugg gehen.
Foto: keystone-sda.ch

Graubünden

Auf dem Jakobshorn lässt sich die Finsternis optimal beobachten. Aufgrund der Seltenheit des Naturspektakels fährt die Jakobshorn-Gondel ausserordentlich zwischen 18.15 und 19.00 Uhr für alle Interessierten, allerdings nur für Fussgänger.

Für alle Bündner: Die Bergbahn beim Jakobshorn fährt länger.
Foto: PIUS KOLLER

Wallis

In Saint-Luc bringt die Standseilbahn die Gäste zur Sternwarte François-Xavier Bagnoud hinauf. Schutzbrillen gibts vor Ort, ein Abendessen kann dazugebucht werden.

Im Wallis bietet sich die Sternwarte François-Xavier Bagnoud an.
Foto: Google Review

Schaffhausen

Die Sternwarte Schaffhausen öffnet ab 18.30 Uhr, Brillen für die Finsternis gibts gratis vor Ort.

Auch Schaffhausen hat eine Sternwarte – und bietet Programm ab 18.30 Uhr.
Foto: Wikipedia
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