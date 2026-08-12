Wir wollen die Sonnenfinsternis in möglichst vielen Facetten festgehalten sehen: Von der verdunkelten Sonne bis zu den besonderen Momenten und Eindrücken rund um das Spektakel. Schick uns deine schönsten Schnappschüsse und erzähl uns mehr dazu!

Eva Kunz Senior Community Editorin

Bist du auf der Jagd nach dem spektakulärsten Bild der Sonnenfinsternis? Erlebst du das Himmelsereignis an einem besonderen Ort? Zeig uns, wie du die Sonnenfinsternis erlebst, verrate uns, von wo aus du fotografiert hast, und erzähl uns, was auf deiner Einsendung zu sehen ist.

Foto(s) hier einreichen

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Obacht beim Fotografieren der Sonne: Um Sensorschäden vorzubeugen, solltest du einen geeigneten Solarfilter verwenden. Eine dafür geeignete Sonnenfinsternisbrille vor dem Objektiv reicht in der Regel aus.