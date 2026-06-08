Polizei sucht schwarzes Angus-Rind in Gelterkinden BL

Ein entlaufenes Black-Angus-Rind hält Basel-Land seit vier Tagen auf Trab. Das Tier sprang beim Umladen in Gelterkinden über eine Absperrung und ist seither unauffindbar. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Seit vier Tagen auf der Flucht

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Seit 4 Tagen sucht Baselbieter Polizei ein entlaufenes Black-Angus-Rind

Das Tier sprang am Bahnhof Gelterkinden BL über eine Absperrung

Polizei bittet via Facebook um Zeugenhinweise zum Standort im Waldgebiet

Mattia Jutzeler Redaktor News

Dieses Rind ist auf seiner Flucht erfolgreicher als so mancher Krimineller. Seit vier Tagen sucht die Polizei Basel-Landschaft vergeblich nach dem Tier. Jetzt haben die Beamten einen Zeugenaufruf gestartet.

Abgehauen ist das schwarze Black-Angus-Rind am 5. Juni beim Umladen im Bereich des Bahnhofs Gelterkinden BL. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Tier kurz nach 6 Uhr morgens über eine Absperrung gesprungen. Passantinnen und Passanten hätten danach erfolglos versucht, das Tier einzufangen.

Zeugen gesucht

In der Folge wurden mehrere Patrouillen der Polizei aufgeboten. Trotz technischer Hilfsmittel konnten sie das zweijährige Rind auch nicht lokalisieren. Alle Suchmassnahmen blieben erfolglos.

Jetzt hoffen die Beamten auf Hilfe aus der Bevölkerung. Auf Facebook hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Der Standort des Tieres war bei Einsatzende unbekannt. Das Rind dürfte sich laut der Polizei jedoch im Waldgebiet Thürner Fluh / Räbholde zwischen Gelterkinden und Diepflingen BL aufhalten.

Personen, welche das Tier feststellen, werden gebeten, sich diesem nicht zu nähern und unverzüglich die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft via Notrufnummer 112 / 117 zu verständigen. Eigenständige Einfangversuche sind laut den Beamten zu unterlassen.