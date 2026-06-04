Viele Katzenhalter sind überzeugt, genau zu wissen, wie es ihrem Stubentiger geht. Schnurrt die Katze, wirkt verspielt und sucht den Kontakt, scheint alles in Ordnung zu sein. Doch laut einer neuen Studie aus Wien übersehen viele Besitzer wichtige Hinweise.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Studie: Forscher analysieren, wie gut Katzenhalter Lebensqualität ihrer Tiere einschätzen

Teilnehmer bewerteten Katzen durchschnittlich mit 89 von 100 Punkten

Über 400 Halter befragt, Analyse basierte auf 54 Kriterien

Blick Lifestyle

Forscher der Veterinärmedizinischen Universität Wien haben untersucht, wie gut Katzenhalter die Lebensqualität ihrer Tiere einschätzen können. Das Ergebnis: Zwar liegen viele mit ihrem Bauchgefühl richtig, doch einige entscheidende Faktoren werden häufig unterschätzt.

Die meisten Katzen gelten als zufrieden

Für die Untersuchung befragten die Wissenschaftler mehr als 400 Katzenhalter aus Deutschland und Österreich. Sie sollten das Wohlbefinden ihrer Tiere bewerten und Fragen zu Verhalten, Gesundheit, Lebensumständen und Beziehungen zu Menschen beantworten.

Im Durchschnitt schätzten die Teilnehmer die Lebensqualität ihrer Katzen auf 89 von 100 Punkten ein – ein sehr hoher Wert. Die Forscher verglichen diese Einschätzungen anschliessend mit einer detaillierten Analyse, die auf 54 verschiedenen Kriterien beruhte. Dazu gehörten unter anderem Aktivität, Stimmung, körperliche Verfassung, Appetit und die Qualität der Mensch-Katze-Beziehung.

Aktiv und neugierig? Gute Zeichen für eine glückliche Katze

Die gute Nachricht: Viele Katzenhalter erkennen offensichtliche Signale sehr zuverlässig. Katzen werden als besonders zufrieden wahrgenommen, wenn sie neugierig, aufmerksam und aktiv sind. Auch Schnurren, Spielverhalten und Interesse an ihrer Umgebung gelten als positive Hinweise.

Zeigt ein Tier hingegen Anzeichen von Angst, Krankheit oder Rückzug, sinkt die Einschätzung seines Wohlbefindens deutlich.

Diese Faktoren werden oft übersehen

Genau bei den weniger auffälligen Merkmalen wird es laut den Forschern problematisch. So spielte das Körpergewicht in den Bewertungen vieler Halter kaum eine Rolle. Dabei ist bekannt, dass Übergewicht die Aktivität einschränken und die Lebenserwartung von Katzen verkürzen kann.

Auch das Alter wird häufig falsch eingeordnet. Ältere Katzen bewegen sich oft weniger und wirken ruhiger. Viele Besitzer bewerten ihre Lebensqualität trotzdem genauso positiv wie die von jungen Tieren – obwohl altersbedingte Veränderungen Hinweise auf gesundheitliche Probleme sein können.

Die Forscher warnen deshalb davor, sich ausschliesslich auf den ersten Eindruck zu verlassen.

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Liebevolle Zuwendung macht einen Unterschied

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Regelmässiges Streicheln, gemeinsame Ruhezeiten oder einfach die Aufmerksamkeit des Besitzers wirken sich positiv auf das Wohlbefinden aus.

Ebenso wichtig ist eine Umgebung, die natürliches Verhalten ermöglicht. Klettern, Erkunden, Spielen und Beobachten gehören zu den Grundbedürfnissen von Katzen. Kratzbäume, erhöhte Liegeplätze und Rückzugsmöglichkeiten können deshalb einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität leisten.

So erkennst du, ob es deiner Katze gut geht

Die Wiener Forscher empfehlen Katzenhaltern, ihre Tiere regelmässig aufmerksam zu beobachten. Folgende Fragen können helfen:

Bewegt sich meine Katze noch so frei wie früher?

Hat sie genügend Rückzugsmöglichkeiten?

Zeigt sie Interesse an Spiel und Erkundung?

Frisst sie normal?

Hat sich ihr Gewicht verändert?

Sucht sie weiterhin den Kontakt zu Menschen?

Wer solche Veränderungen früh bemerkt, kann gesundheitliche Probleme oft rechtzeitig erkennen und behandeln lassen.

Die Wissenschaftler arbeiten derzeit an neuen Werkzeugen, mit denen das Wohlbefinden von Katzen künftig noch genauer beurteilt werden kann. Bis dahin gilt: Wer seine Katze aufmerksam beobachtet und ihr eine abwechslungsreiche Umgebung bietet, schafft die besten Voraussetzungen für ein langes und zufriedenes Katzenleben.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.