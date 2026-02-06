Moretti-Ziehsohn wird 12 Stunden befragt

Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk

Fast zwölf Stunden lang wurde Jean-Marc Gabrielli am Donnerstag von der Polizei befragt. Das berichtet der französische Sender BFMTV. Er erklärte demnach, er habe in der Unglücksnacht versucht, den Opfern bei der Flucht zu helfen. Jessica Moretti soll bei der Vernehmung dabei gewesen und in Tränen ausgebrochen sein, als der Ziehsohn des Ehepaars von den verzweifelten Versuchen berichtete, die Saisonkraft Cyane Panine (†24) zu retten. Ein Teilnehmer der Sitzung sagte BFMTV, das sei ein «sehr emotionaler Moment» gewesen.

Gabrielli berichtete, Jacques Moretti habe ihm zugerufen, er habe Cyane Panine gefunden und sein Adoptivvater habe eine Stunde lang versucht, sie wiederzubeleben. Er selbst habe ihr Mund-zu-Mund-Beatmung gegeben. Dies bestätigt Jacques Morettis Darstellung des Geschehens. Jessica Moretti habe derweil nach einem Arzt gesucht. Dieser habe sie angewiesen, die Reanimationsmassnahmen einzustellen.

Gabrielli berichtete auch, dass er und Panine seit einem Monat ein Paar gewesen seien. Die Familie hat dies bislang immer bestritten. Die junge Frau habe Jessica Moretti sehr gemocht, sagte er aus. Sie habe sogar ihr letztes Weihnachtsfest mit ihnen verbracht. Jessica Moretti nannte sie den Angaben Gabriellis zufolge «Tante Jessica». An der Beerdigung der Kellnerin haben Jacques und Jessica Moretti nicht teilgenommen.

Auch zu der angeblich geschlossenen Nebeneingangstür im «Le Constellation» äusserte sich der Adoptivsohn der Morettis. Einerseits behauptete Jacques Moretti, einer seiner Angestellten habe zugegeben, die Tür geschlossen zu haben. Andererseits bestand ein Angestellter darauf, dass die Tür bereits geschlossen gewesen sei. Gabrielli soll die Version des Inhabers bestätigt haben. Auf die Frage nach Jacques Morettis Verhältnis zu Geld und Sicherheit soll Gabrielli zudem geantwortet haben, dass sich der Inferno-Bar-Betreiber immer für Sicherheit entscheide.

Wie wurde die Bar Le Constellation zur Todesfalle? Das zeigt eine Simulation. Fest steht: ​Mehr Notausgänge hätten die Evakuierung deutlich beschleunigt und möglicherweise Leben gerettet​.