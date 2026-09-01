Der 31-Jährige Fabrizio wird bei der Schiesserei in Aarau durch einen Schuss getroffen. Dem Schützen schaut er sogar noch in die Augen – und ruft ihm etwas zu. Später wird ihm bewusst, wie viel Glück er hatte.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

In der Nacht auf Sonntag fallen zum Schluss eines Raves im Aarauer Schachen plötzlich Schüsse. Die 22-jährige Maria S.* wird getötet. Fünf weitere Personen werden teils schwer verletzt. Einer von ihnen ist der Aargauer Fabrizio Grande. Eine Kugel traf ihn in der Hüfte.

Gegenüber Tele M1 erzählt der 31-Jährige, wie er dem Täter in die Augen geschaut hat. «Ich habe immer das Gleiche im Kopf», sagt er. «Wie er sich zu mir gedreht hat, weil ich ja nicht in der Menschenmenge gewesen bin. Mich hat er offensichtlich gejagt. Es ist einfach krass. Es ist krass, dass jemand mit einer AK dasteht und dich einfach umbringen will.»

«Zweimal hat die Waffe nur geklickt»

Dem Schützen habe er auch noch etwas zugerufen, so Grande weiter. «Du arme Siech, jetzt hör mal uff.» Danach sei er hinter ein Auto gegangen. «Dort wurde ich von zwei Leuten verarztet, die ich nicht kannte.» Sie hätten ihm gesagt, dass er stark blute. «Ich habe gar nicht realisiert, dass ich wirklich angeschossen worden bin.» Erst als er seinen blutigen Schuh und sein blutiges Hosenbein gesehen habe, sei ihm klar geworden, was wirklich passiert sei.

Fabrizio Grande hatte Glück. «Ein Schuss ist rausgegangen, zweimal hat die Waffe nur geklickt», so der Aargauer. «Fehlfunktion, Schutzengel, weiss Gott, wer das gewesen ist. Aber eigentlich hätte er mich treffen sollen.»

«Er hat gewusst, wie man ein Gewehr hält»

Grande glaubt, es sei nur ein Schütze gewesen. «Meiner Meinung nach war es jemand mit einer militärischen Ausbildung», sagt er. «Er hat gewusst, wie man ein Gewehr hält. Er hat gewusst, wie man sich mit einem Gewehr bewegt und zielt. Und er hat wirklich gewartet, bis die Musik aus war und die Menschenmenge aus dem Ausgang kam. Und dann hat er angefangen zu schiessen.»

Am Montag gab die Kantonspolizei Aargau die Festnahme eines 43-jährigen Schweizers bekannt, der unter dringendem Tatverdacht steht. Am Mittwoch um 14 Uhr will die Polizei an einer Medienkonferenz über die neuesten Erkenntnisse informieren. «Bis zu diesem Zeitpunkt werden keine weiteren Informationen herausgegeben.»

* Name bekannt