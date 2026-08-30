Maria (†22) starb in Aarau

Eine junge Frau wird bei Schüssen in Aarau getötet. Bei dem Todesopfer handelt es sich um die 22-jährige Maria. Blick hat mit ihrem Chef, Nachbarn und guten Freund gesprochen.

«Sie hatte viele Träume – sie war eine wundervolle junge Frau»

«Sie hatte viele Träume – sie war eine wundervolle junge Frau»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schüsse bei «Aarauer Rave Vol7» töten Italienerin, fünf weitere verletzt

Opfer ist 22-jährige Maria S., wohnte seit 2025 in Oftringen

Zwei der Verletzten sind Italiener, Tat geschah um 2.30 Uhr

Zum Schluss des «Aarauer Raves Vol7» fallen um 2.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag Schüsse. Ganze Salven ertönen im Aarauer Schachen. Eine junge Frau wird getötet, fünf weitere Personen werden teils schwer verletzt. Bei dem Todesopfer handelt es sich um eine italienische Staatsbürgerin mit Wohnsitz in der Schweiz, wie Michael Leupold von der Kantonspolizei Aargau an einer Medienkonferenz am Sonntagabend sagt.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (49) bestätigt am Abend, dass es sich bei dem Todesopfer um die 22-jährige Maria S.* handelt. «Meine Gedanken gelten auch den anderen Verletzten, unter denen zwei italienische Staatsangehörige sind, sowie allen Personen, die in diese dramatische Angelegenheit verwickelt sind», so Meloni weiter.

«Sie war völlig auf sich allein gestellt»

Einer, der Maria kannte, ist Marco F.**. Sie sei vor einem Jahr nach Oftringen AG gezogen. Die beiden waren Nachbarn. «Sie war ein wundervolles Mädchen, sie mochte Kinder sehr», erinnert sich F. im Gespräch mit Blick. «Sie verbrachte auch viel Zeit mit meinen Kindern.»

Marias Situation in der Schweiz sei jedoch alles andere als leicht gewesen. «Sie hatte hier niemanden und keine Unterstützung», sagt er. «Sie war völlig auf sich allein gestellt.» Finanziell sei es ihr auch nicht besonders gut gegangen. «Sie war auf Arbeitssuche und arbeitete mal einen Tag hier, mal einen Tag dort», so F. weiter.

Er gab Maria eine Arbeit – in seinem Foodtruck. Am Sonntagabend postete F. auf Tiktok ein Video aus eben jenem Foodtruck. Es zeigte Maria bei der Arbeit. Später löschte F. das Video wieder.

Maria liebte Techno-Konzerte

Maria und er seien nicht nur Arbeitskollegen und Nachbarn gewesen. Sie seien auch Freunde geworden. «Ich habe selbst in Italien gelebt und hatte sie sehr ins Herz geschlossen», sagt F. Maria stammte aus der kleinen Stadt Atri in den Abruzzen. «Obwohl ich älter bin und eine eigene Familie habe, haben wir Maria immer wieder miteinbezogen und sie manchmal auch mitgenommen, wenn wir irgendetwas unternahmen.»

Die 22-Jährige war ein grosser Techno-Fan. «Sie liebte solche Partys», sagt F. «Normalerweise ging sie überall hin, wenn sie die Möglichkeit hatte, an einem Rave teilzunehmen.»

Von ihrem Tod habe F. durch einen Nachbarn erfahren, sagt F. bestürzt zu Blick. «Sie hatte viele Träume, sie war wirklich ein wundervolles Mädchen.»

* Name bekannt

** Name geändert