Grosseinsatz von Sicherheitskräften auf der Pferderennbahn beim Aarauer Rave. Vor drei Uhr fielen Schüsse. Zahlreiche Polizeiautos, Ambulanzen und die Feuerwehr sind vor Ort. Die Polizei bestätigt «mehrere Schussabgaben» und «mehrere Opfer».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grosser Polizeieinsatz bei Aarauer Pferderennbahn

Leserreporter melden Schüsse und viele Einsatzkräfte vor Ort

Polizei bestätigt mehrere Schussabgaben und Verletzte

Noch keine Angaben über mögliche Opfer, auch keine Angaben zur Täterschaft

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Am Rande des Aarauer Rave auf der Pferderennbahn sind am frühen Sonntag Schüsse gefallen. Die Aargauer Polizei bestätigte gegenüber Blick einen laufenden Grosseinsatz, ohne genauere Details zu kennen.

Der Vorfall sei auf die «Pferderennbahn lokalisiert», so Vanessa Rumpold, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau. «Es ist noch nicht klar, was genau vorgefallen ist», so Rumpold.

Es habe mehrere Schussabgaben gegeben. Rumpold spricht von mehreren Verletzten. Über mögliche Todesopfer kann sie noch keine Angaben machen. Auch zur Identität der Täterschaft tappt die Polizei offenbar im Dunkeln. Damit ist auch unklar, ob Personen verhaftet wurden oder sich auf der Flucht befinden.

Bestätigen kann die Polizei zur Zeit lediglich «mehrere Schussabgaben bei einer grösseren Personengruppe», so Rumpold. Weitere Angaben würden im Verlauf der Nacht oder in den Morgen folgen.

«Mehrere Opfer»

Auf X bestätigte die Polizei vor 6 Uhr, dass es "mehrere Opfer» gibt. Der Aufruf an die Bevölkerung, dem Gebiet fernzubleiben, deutet darauf hin, dass Tätr womöglich noch flüchtig sind.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Alle runter!»

Eine Leserin berichtet gegenüber Blick, ihre Freundin sei mit einer Gruppe am Rave in Aarau gewesen. Sie habe ihr gegen 4 Uhr mitgeteilt, dass es eine Schiesserei gegeben habe. Zunächst hätten die Besucher die Knalle für Feuerwerk gehalten, da sie Funken an der Decke gesehen hätten. Dann habe jemand «Alle runter!» gerufen. Die Gruppe habe sich daraufhin unter dem DJ-Pult versteckt.

Mindestens ein Todesopfer?

Eine Freundin ihrer Begleiterin sei anschliessend aus dem Versteck gekommen und habe versucht, eine am Boden liegende Frau zu reanimieren – erfolglos, schreibt die Leserin. Ihre Freundin habe von vier Tätern sowie drei Toten und sieben Verletzten berichtet. Diese Angaben sind derzeit nicht bestätigt. Die Gruppe befinde sich inzwischen in einer nahe gelegenen Turnhalle und werde dort von der Polizei betreut.

«Wiederholt Schüsse»

Der Vorfall ereignete sich offenbar kurz nach 2.30 Uhr. Ein Leserreporter berichtete von «wiederholten Schüssen». In einem Video, das Blick vorliegt, ist um 2.35 Uhr Serienfeuer zu hören.

Offenbar stehen «sehr viele» Polizeiautos und Ambulanzen im Einsatz.

Das Gebiet um die Pferderennbahn ist grossräumig abgesperrt, auch die Feuerwehr ist vor Ort. Bei der Umfahrung des Sperrgebiets führt die Polizei Personenkontrollen durch.

Alarmsirenen

Zeitgleich fand am Samstagabend «Musig i de Altstadt Aarau» (Mida) statt. Beim Zusammenräumen der Bühne sei man über einen grösseren Vorfall bei der Konkurrenzveranstaltung auf der Pferderennbahn informiert worden, so ein Mitglied des Mida-Organisationskomitees zu Blick. Auch er habe pausenlos Alarmsirenen von Notfahrzeugen gehört.