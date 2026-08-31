Was wir bisher wissen

Im Aarauer Schachen fielen an einer Rave-Party Schüsse – das wissen wir bisher.

Was passiert ist

Kurz nach 2.30 Uhr am Sonntagmorgen wurden im Rahmen des Aarauer Rave bei der Pferderennbahn Schüsse abgegeben. Die Kapo Aargau ging mit einem Grossaufgebot vor Ort. Neben der Polizei sind auch zahlreiche Rettungskräfte, das Kantonale Katastrophen Einsatzelement (KKE) des Kantons Aargau und ein Superpuma der Armee im Einsatz sowie weitere Kantonspolizeien. Auch die deutsche Polizei beteiligt sich laut DPA an der Fahndung.

Augenzeugen hielten die Schüsse zunächst für ein Feuerwerk. Mittlerweile ist bekannt, dass die Täterschaft aus zwei verschiedenen Waffen feuerte. Die ersten Schüsse fielen gemäss Polizeiangaben um 2.33 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war die Musik bereits abgestellt, viele Besucher waren bereits auf dem Heimweg. Über 100 Personen waren noch vor Ort.

Gab es Verletzte oder Tote?

Laut dem aktuellen Stand der Kapo forderten die Schüsse ein Todesopfer und fünf zum Teil schwer verletzte Personen. Alle haben ihren Wohnsitz in der Schweiz. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 22-jährige Italienerin. Sie erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

Mindestens eine der verletzten Personen ist sehr schwer verletzt. Alle fünf Verletzten befinden sich im Spital, es handelt sich um vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 31 Jahren. Die vier Männer sind Schweizer Staatsangehörige, bei der Frau handelt es sich um eine Deutsche. Gemäss Einschätzung der Polizei handelt es sich um zufällige Opfer.

Was ist mit der Täterschaft?

Zur Täterschaft ist bisher nicht viel bekannt. Die Fahndung läuft weiterhin auf «Hochtouren». Ob es sich um eine Person oder mehrere Beteiligte handelt, ist nicht klar. Auch das Motiv ist weiterhin unklar.

Wie geht es nun weiter?

Die Kapo erklärte, man bleibe mit einer erhöhten Präsenz über Aarau hinaus im Einsatz. Das Gelände rund um die Pferderennbahn, das Schwimmbad und den Sportplatz ist grossräumig gesperrt. Die Polizei bittet die Bevölkerung, dem Gebiet fernzubleiben. Ein Ende des Grosseinsatzes ist gemäss Polizei noch nicht absehbar.