Ein Tiktok-Video der Kantonspolizei Aargau sorgt für Aufsehen: Sprecher Bernhard Graser warnt junge Männer in Schafisheim AG vor PS-starken Autos. 2022 krachte dort ein 23-Jähriger mit einem Mercedes AMG in eine Laterne.

Darum gehts Polizei warnt in Schafisheim AG junge Männer vor PS-starken Autos

Junge Fahrer deaktivieren Assistenzsysteme, riskieren schwere Unfälle mit Sportwagen

Beispiel: 2024 BMW-Crash im Aargau, 510 PS, Totalschaden an Betonwand Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Die Miene ist ernst. Der Sprecher der Kantonspolizei Aargau, Bernhard Graser, steht in Schafisheim AG an dem doppelspurigen Kreisel «Schoren». Er nimmt ein Video für Tiktok auf. Das Ziel: Jungen Männern ins Gewissen reden.

Darum ist der Ort für das Video auch kein Zufall, sondern bewusst gewählt. Denn an der Stelle verlor ein Junglenkler, damals 23 Jahre alt, im Jahr 2022 die Kontrolle über seinen Mercedes C63 AMG (476 PS!). Der Sportwagen kam ins Schleudern und krachte gegen eine Laterne. Der Wagen? Schrott! Lenker und Beifahrer, damals 27, wurden leicht verletzt.

Fahrassistenzsysteme werden bewusst ausgeschaltet

Diesen Unfall nimmt Graser zum Anlass, um über ein generelles Phänomen zu sprechen. Junge Männer, die mit viel PS unterwegs sind. Eine gefährliche Kombination. Und nicht nur das: «Nebst der Tatsache, dass die 500-PS-Autos schnell beschleunigen, werden auch noch Fahrassistenzsysteme ausgeschaltet, was dann zu unfassbar schlimmen Unfällen führen kann», erklärt der Kapo-Sprecher.

Jungen Männern schnelle Autos verbieten? Das will die Polizei nicht. Sie hat aber einen klaren Appell an sie. Graser: «Häb Sorg zu deinem Auto und deinem Führerausweis!»

Tatsächlich gibt es immer wieder Unfälle, bei denen junge Männer am Steuer von Sportwagen waren. Hier eine kleine Auswahl.

BMW-Fahrer (19) rast in spazierende Familie

Im September passierte ein Horror-Unfall in Glattbrugg ZH. Islim C.* (†70) und ihr Sohn Abdullah (†29) wurden dabei getötet. Sie wurden von einem BMW X5 erfasst – und verstarben noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Wagens war 19 Jahre alt.

Laut Polizei sass der Junglenker am Steuer, als er auf der Schulstrasse die Kontrolle über einen BMW X5 (mindestens 218 PS) verlor. Der Wagen kam von der Strasse ab und krachte in eine Gruppe von fünf Personen, die auf dem Trottoir unterwegs waren.

2:01 Ismail ist bestürzt: «Sie war unsere Lieblingstante»

Ein Schock für Ismail Y.* (37) aus Dietikon ZH, der seine Tante und seinen Cousin bei dem Unfall verloren hat. Er sagte damals zu Blick: «Wie kann ein 19-Jähriger mit so einem grossen Auto unterwegs sein?» Und weiter: «Ich habe selbst zwei Töchter. Wie kann man einem 19-Jährigen den Schlüssel zu einem X5 übergeben? Das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht akzeptieren.»

Türke (26) kracht mit Mercedes AMG in Mauer

Anfang Dezember vergangenes Jahr verlor ein Türke (26) die Kontrolle über einen Mercedes AMG (550 PS!) und krachte an der Auwiesenstrasse in Winterthur in eine Mauer. Am Auto entstand ein Totalschaden, es wurde sichergestellt.

Zwei Unfälle in einer Nacht

Im November vergangenen Jahres verloren in Aarburg und Baden zwei 20-jährige Junglenker die Kontrolle über ihre Sportwagen, einen BMW und einen Mercedes. Beide Unfälle endeten mit hohem Sachschaden. Der Mercedes-Fahrer wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

BMW-Crash gegen Betonwand

Im September 2024 verursachte ein junger Mann im Aargau einen heftigen Selbstunfall. Er verlor die Kontrolle über seinen 510 PS starken BMW und krachte gegen eine Betonwand. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden.

Die Polizei fand den Lenker und seinen 16-jährigen Beifahrer unverletzt vor. Am neuwertigen Auto entstand hingegen Totalschaden.

Lamborghini kollidiert mit Roller – Frau schwer verletzt

Im Sommer 2023 kam es zu einem schweren Unfall in Muttenz BL. Ein Lamborghini-Fahrer, damals 20 Jahre alt, übersah eine Rollerfahrerin, damals 28 Jahre alt, und krachte frontal-seitlich in die Frau. Die 28-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

* Namen bekannt