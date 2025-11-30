Bei einem Selbstunfall in der Nacht auf Sonntag in Schlieren wurde ein Mitfahrer lebensbedrohlich verletzt. Der Fahrer stellte sich nach anfänglicher Flucht. Eine weitere Beifahrerin ist flüchtig.

Darum gehts Fahrer flüchtet nach Unfall, Beifahrer stirbt an Verletzungen

Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit in einer 30er-Zone verursacht

500 PS starkes Auto prallte frontal in eine Hausfassade

In der Nacht auf Sonntag fuhr ein Mann mit einem über 500 PS starken Auto von der Engstringerstrasse in die Grabenstrasse in Schlieren.

Nach einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechtsseitig von der Strasse ab. Dabei fuhr er eine Strassenbeleuchtung um, schrammte an einem Baum vorbei und prallte frontal in eine Hausfassade. Beim Aufprall wurde sein Mitfahrer, ein 39-jähriger Nordmazedonier, lebensbedrohlich verletzt und musste mit dem Rettungsdienst Spital Limmattal in ein Spital gebracht werden.

Fahrer und Beifahrerin flüchten

Der Fahrer, ein mutmasslich 39-jähriger Nordmazedonier, ergriff zusammen mit einer derzeit noch unbekannten Beifahrerin die Flucht und liessen den schwerverletzten Mann, ohne Hilfe zu leisten, zurück. Die Kantonspolizei Zürich hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl die Ermittlungen zur Unfallursache und die Fahndung nach dem Fahrer sowie der Frau umgehend aufgenommen. Aufgrund der Spuren vor Ort, geht die Polizei davon aus, dass der Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die 30er-Zone der Quartierstrasse fuhr.

Fahndung läuft

Kurz vor 12 Uhr stellte sich der gesuchte Autofahrer bei der Kantonspolizei Zürich. Die Ermittlungen bezüglich der unbekannten Beifahrerin laufen derzeit weiter. Am frühen Sonntagnachmittag erlag der Mitfahrer im Spital seinen schweren Verletzungen.

Zusammen mit den genannten Organisationen stand die Feuerwehr Schlieren ein privates Abschleppunternehmen sowie wegen der umgefahrenen Strassenbeleuchtung ein Angestellter der EKZ im Einsatz.