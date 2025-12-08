Am Montagmorgen kam es an der Auwiesenstrasse in Winterthur zu einem Selbstunfall. Ein Sportwagenlenker prallte gegen eine Mauer in einer Unterführung. Der verletzte Lenker wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz nach 1 Uhr in der Nacht auf Montag wurde der Stadtpolizei Winterthur ein Selbstunfall an der Auwiesenstrasse in Winterthur gemeldet.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 26-jährige Türke stadteinwärts. Dabei verlor er aus noch unbekannten Gründen in einer Unterführung die Kontrolle über seinen 550 PS starken Sportwagen und prallte in eine Mauer.

Hinweise deuten auf stark überhöhte Geschwindigkeit hin, schreibt die Stadtpolizei Winterthur in einer Mitteilung. Es bestehe der Verdacht auf ein Raserdelikt.

Fahrer (26) festgenommen

Der Fahrer wurde durch den Aufprall verletzt. Der Mann ist zur Untersuchung durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht worden. Der Lenker wurde zwischenzeitlich aus dem Spital entlassen und durch die Stadtpolizei Winterthur festgenommen. Am Auto entstand ein Totalschaden, es wurde sichergestellt.