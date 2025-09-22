Unfallfahrer von Glattbrugg ZH soll in U-Haft

Nach einer Unfallfahrt in Glattbrugg ZH mit zwei Toten soll der Fahrer des Unfallfahrzeugs in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich hat U-Haft für den 19-Jährigen beantragt. Nun ist auch klar, mit welchem Fahrzeug der junge Mann unterwegs war.

1/8 In Glattbrugg kam es zu einem tödlichen Unfall mit einem 450 PS starken BMW. Der Unfallfahrer war erst 19 Jahre alt.

Am Donnerstag kurz nach 20 Uhr hat ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in Glattbrugg ZH zwei Personen erfasst und sie mehrere Meter mitgeschleift. Die 70-jährige Frau und der 29-jährige Mann erlagen später ihren schweren Verletzungen. Nun hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich Untersuchungshaft für den Mann beantragt.

Ein Sprecher erklärte auf Nachfrage von Blick: «Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen den von der Kantonspolizei verhafteten 19-jährigen Schweizer wegen Verdachts auf mehrfache eventualvorsätzliche Tötung sowie qualifiziert grobe Verletzung der Verkehrsregeln (sog. Raserdelikt) eröffnet.»

Weiter heisst es: «Sie hat beim Zwangsmassnahmengericht Antrag auf Anordnung von Untersuchungshaft gestellt, der Entscheid des Gerichts ist der Staatsanwaltschaft derzeit noch nicht bekannt.»

19-Jähriger fuhr 450-PS-Auto

Ob der 19-jährige Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fuhr und ob er allenfalls am Handy war, ist laut Staatsanwaltschaft noch Gegenstand der Abklärungen. «Was dem Beschuldigten für eine Strafe droht, ist abhängig von den abschliessenden Ermittlungsergebnissen», so der Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber Blick. «Die Ermittlungen von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft sind weiterhin am Laufen.» Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Mangels Tatverdacht laufe derzeit kein Strafverfahren gegen weitere Personen, so der Sprecher weiter.

Der Unfallfahrer war mit einem 450 PS starken BMW X5 unterwegs.