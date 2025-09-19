Tödlicher Verkehrsunfall in Glattbrugg: Ein 19-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Auto und tötete zwei Fussgänger. Der Fahrer wurde festgenommen, die Ermittlungen laufen.

Verkehrsspezialisten der Kantonspolizei Zürich führten eine umfassende Spurensicherung durch. Foto: BRK News

Am Donnerstagabend, kurz nach 20 Uhr, ereignete sich in Glattbrugg ZH ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr bergwärts auf der Schulstrasse, wo eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h gilt.

Mutmasslich aufgrund übersetzter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei erfasste er gemäss dem Newsdienst BRK News eine Gruppe von fünf Personen, die auf dem Trottoir unterwegs war. Zwei von ihnen wurden mehrere Meter mitgeschleift. Für sie kam jede Hilfe zu spät: Ein 29-jähriger Mann und eine 70-jährige Frau verstarben noch vor Ort – trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen.

Der 19-jährige Fahrer des Unfallautos blieb körperlich unverletzt. Er wurde von der Kantonspolizei Zürich noch an der Unfallstelle festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich nicht um eine gezielte Fahrt auf die Personengruppe. Die Unfallarbeiten dauerten bis nach Mitternacht an. Verkehrsspezialisten der Kantonspolizei Zürich führten eine umfassende Spurensicherung durch. Zudem stand das Forensische Institut Zürich mit Spezialisten im Einsatz.