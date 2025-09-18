Der Tourist schlief auf der Terrasse. (Symbolbild)
Foto: Shutterstock
Darum gehts
- Polizei findet schlafenden rumänischen Touristen auf fremdem Sitzplatz
- Tourist gab an, kürzlich in die Schweiz eingereist zu sein
- 39-jähriger Mann wurde von der Örtlichkeit weggewiesen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Janine EnderliRedaktorin News
Diesen Einsatz werden die Polizisten der Stadtpolizei Winterthur wohl nicht mehr so schnell vergessen: Am Mittwoch meldete eine Frau kurz vor 23.30 Uhr, dass wohl jemand auf ihrem Sitzplatz schlafe. Sie sei alleine in der Wohnung und hätte Angst.
Vor Ort traf die Polizei einen 39-jährigen rumänischen Touristen schlafend auf dem Liegestuhl an. Er gab an, erst kürzlich in die Schweiz eingereist zu sein.
In Anwesenheit der Polizei packte er seine Sachen zusammen und wurde von der Örtlichkeit weggewiesen, heisst es in der Medienmitteilung der Polizei.