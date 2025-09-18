Nächtlicher Schock in Winterthur: Die Polizei fand am Donnerstagabend einen schlafenden Touristen auf einem Privatgrundstück vor.

Der Tourist schlief auf der Terrasse. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Darum gehts Polizei findet schlafenden rumänischen Touristen auf fremdem Sitzplatz

Tourist gab an, kürzlich in die Schweiz eingereist zu sein

39-jähriger Mann wurde von der Örtlichkeit weggewiesen

Janine Enderli Redaktorin News

Diesen Einsatz werden die Polizisten der Stadtpolizei Winterthur wohl nicht mehr so schnell vergessen: Am Mittwoch meldete eine Frau kurz vor 23.30 Uhr, dass wohl jemand auf ihrem Sitzplatz schlafe. Sie sei alleine in der Wohnung und hätte Angst.

Vor Ort traf die Polizei einen 39-jährigen rumänischen Touristen schlafend auf dem Liegestuhl an. Er gab an, erst kürzlich in die Schweiz eingereist zu sein.

In Anwesenheit der Polizei packte er seine Sachen zusammen und wurde von der Örtlichkeit weggewiesen, heisst es in der Medienmitteilung der Polizei.