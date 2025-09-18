DE
FR
Abonnieren

Richtung St. Gallen gesperrt
Wasserrohrbruch im Gubrist-Tunnel legt Verkehr lahm

Im Gubrist-Tunnel ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Röhre in Richtung St. Gallen ist seither gesperrt.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Im Gubrist-Tunnel ist es zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Polizei warnt vor Verkehrsstauungen. (Archivbild)
Foto: MICHAEL BUHOLZER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, kam es am Nachmittag zu einem Wasserrohrbruch im Gubrist-Tunnel. Das Verkehrsaufkommen sei «sehr gross», schreibt die Kantonspolizei Zürich weiter auf der Plattform X. Sie warnt daher vor Staubildung und rät, das Gebiet «grossräumig» zu umfahren oder den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Die Umleitung ist laut Polizei signalisiert.

Wie lange die Einschränkung dauert, ist unklar.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen