Im Gubrist-Tunnel ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Röhre in Richtung St. Gallen ist seither gesperrt.

Im Gubrist-Tunnel ist es zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Polizei warnt vor Verkehrsstauungen. (Archivbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, kam es am Nachmittag zu einem Wasserrohrbruch im Gubrist-Tunnel. Das Verkehrsaufkommen sei «sehr gross», schreibt die Kantonspolizei Zürich weiter auf der Plattform X. Sie warnt daher vor Staubildung und rät, das Gebiet «grossräumig» zu umfahren oder den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Die Umleitung ist laut Polizei signalisiert.

Wie lange die Einschränkung dauert, ist unklar.