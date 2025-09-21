Zwei Verwandte von Ismail Y. starben bei dem heftigen Verkehrsunfall in Glattbrugg ZH am Donnerstag. Die Angehörigen sind schockiert und hinterfragen, warum ein Jugendlicher ans Steuer des Unfallautos durfte.

«Wie kann ein 19-Jähriger mit so einem grossen Auto unterwegs sein?»

Ismail Y.* (37) aus Dietikon ZH kann nicht fassen, dass er nie wieder mit seiner Tante und seinem Cousin sprechen wird. Sie nie wieder in den Arm nehmen wird. Nie wieder ihr Lächeln sehen wird.

Islim C. (†70) und ihr Sohn Abdullah (†29) starben am Donnerstag. Sie wurden in Glattbrugg ZH von einem BMW X5 erfasst – und verstarben noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Wagens war 19 Jahre alt.

Tragisch: Islim C. war nur zu Besuch in der Schweiz. Es war der dritte Tag der Schweiz-Reise. Sie lebte mit ihrem Mann in der Türkei.

Abdullah C. lebte in der Schweiz. Er arbeitete als Reinigungskraft.

Am Donnerstagabend wollte er einfach mit seinen Eltern und den beiden Kindern seiner in der Schweiz lebenden Schwester spazieren gehen. Etwas frische Luft schnappen. Der Vater lief mit den beiden Enkeln voraus, Mutter und Sohn dahinter. Dann kam der BMW von hinten angerauscht. Abdullah C. wollte seine Mutter noch wegziehen – doch die beiden hatten keine Chance.

«Das verstehe ich nicht»

Die Angehörigen sind wütend. «Wie kann ein 19-Jähriger mit so einem grossen Auto unterwegs sein?», fragt sich Ismail Y. im Gespräch mit Blick. «Ich habe selbst zwei Töchter. Wie kann man einem 19-Jährigen den Schlüssel zu einem X5 übergeben? Das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht akzeptieren.»

«Der Fahrer war viel zu schnell unterwegs – mit mindestens 90 km/h», hatte einer der Insassen am Freitag zu Blick gesagt. «Es war der dümmste Moment, um Gas zu geben. Das war so dumm!» Den Jugendlichen am Steuer hat der Unfall laut seinem Kumpel ziemlich mitgenommen. «Er ist zusammengebrochen und hat eine Stunde lang geweint.»

Abschied nehmen in Kloten ZH

Islim C. hinterlässt eine Tochter in der Schweiz und zwei Söhne in der Türkei. «Sie war unsere Lieblingstante. Nicht nur für uns, sondern für alle Verwandten. Sie hat uns immer Liebe gegeben», sagt Y. Sie habe ein gutes Herz gehabt.

Am Wochenende trauern die Verwandten in Kloten ZH und zeitgleich in der Türkei um die Verstorbenen. Schon bald sollen Islim und Abdullah C. beerdigt werden.

* Namen bekannt