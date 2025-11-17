In Aarburg und Baden verloren zwei 20-jährige Junglenker die Kontrolle über ihre Sportwagen. Beide Unfälle endeten mit hohem Sachschaden. Die Führerausweise wurden entzogen, in Baden wurde der Fahrer verletzt.

Junglenker verloren Kontrolle über Sportwagen in Aarburg und Baden

Beide Unfälle führten zu hohem Sachschaden, einer mit Verletzten

Johannes Hillig Redaktor News

Zuerst knallte es in Aarburg: Ein Mann (20) fuhr am Sonntag gegen 18.45 Uhr von Oftringen herkommend in Richtung Industrie Aarburg. Mutmasslich aufgrund starker Beschleunigung aus dem Kreisverkehr heraus, verlor der 20-Jährige aus der Region die Herrschaft über seinen leistungsstarken BMW, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Das Auto prallte erst gegen einen Kandelaber und kollidierte in der Folge mit einem parkierten Lieferwagen auf Höhe eines Autowaschcenters. An den beiden Fahrzeugen, sowie dem Kandelaber entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Frontal gegen Kandelaber

Kurz darauf kam es in Baden zu einem Unfall. Ein Mann (20) fuhr gegen 22.20 Uhr mit einem Mercedes und mit überhöhter Geschwindigkeit über die Hochbrücke passiert. In einer Rechtskurve in Richtung Schwimmbad kam der Wagen von der Strasse ab. Der Mercedes frontal mit einem Kandelaber. Der 20-Jährige wurde dabei verletzt und ins Spital gebracht.

Seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. Am Fahrzeug sowie dem Kandelaber entstand hoher Sachschaden.

Beiden 20-Jährigen wurde der Führerausweis abgenommen.