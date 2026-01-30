Verbrennungsopfer darf Spital nach 20 Tagen verlassen

Von Angela Rosser, Redaktorin am Newsdesk

In der Nacht auf den 1. Januar 2026 veränderte sich das Leben von Eleonora P. von einem Augenblick auf den anderen drastisch. Zwar schaffte sie es lebend aus der Feuerhölle in Crans-Montana, erlitt jedoch schwere Verbrennungen.

«Hier auf der Intensivstation kämpfen wir Tag für Tag, um zu heilen ... Mein Gedanke gilt den Engeln, die es nicht geschafft haben. Hört niemals auf, das Leben zu ehren!», meldete sie sich Mitte Januar aus dem Spital Niguardia in Mailand.

«Mein Weg fängt erst an»

Nun konnte die 29-jährige Tierärztin endlich nach Hause. Fast einen Monat nach der Tragödie. Gegenüber dem «Corriere della Sera» sagte sie: «Die grösste Hürde ist geschafft, aber mein Weg fängt erst an.» Für den Wechsel der Verbände, die Kontrollen und zur Therapie wird sie immer wieder ins Spital zurückkehren müssen.

Besonders ihre rechte Hand ist stark verbrannt. An dieser musste eine Hauttransplantation vorgenommen werden. «Die grösste chirurgische Hürde habe ich überwunden», sagt Eleonora. «Jetzt steht eine andere Herausforderung vor mir: Physiotherapie, ständige Verbandswechsel – und intensive psychologische Arbeit.»

Verbrennungen seien anders als viele andere Verletzungen: Der Heilungsprozess sei «kein Moment, sondern ein Weg», der mindestens zwei Jahre dauern könne.

Eleonora wurde Richtung Club gerissen

Die junge Frau war mit ihrem Freund nach Crans-Montana gereist. Zuerst feierten sie mit Freunden draussen auf dem Marktplatz, dann wollten sie in den Club Le Constellation wechseln.

Ausgerechnet in dem Moment, als sie in der Schlange vor dem Eingang standen, brach im Innern das Feuer aus. In der Panik wurde Eleonora in die Menge und Richtung Club gerissen – sie kam kurz mit den Flammen in Kontakt. Ihr Freund brachte sie sofort ins Spital. Er blieb unverletzt.

Tiefes Trauma

Heute ist Eleonora vor allem dankbar, dass sie lebt und zugleich erschüttert über das, was in dieser Nacht passiert ist.

Das Trauma sitzt tief, der Alltag wird von Schmerzen, Behandlungen und Angst vor dem Spiegel begleitet. Doch sie versucht, nach vorn zu schauen und hofft, dass sie eines Tages nicht mehr nur an das Feuer denken muss, wenn sie an Crans-Montana zurückdenkt.

Wie dramatisch die Nacht in Crans-Montana gewesen sein muss, hat mein Kollege Georg Nopper in einem Artikel zu den Notrufen zusammengefasst. Den Bericht findest du hier.