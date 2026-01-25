Eine Grafik des Forensischen Instituts Zürich zeigt die Leichenfundorte nach dem Inferno in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana. Die meisten Opfer lagen dicht gedrängt vor der bei einem Umbau auf 1,37 Meter verengten Treppe – sie wurde zur Todesfalle.

Darum gehts Nach Brand in Crans-Montana: Opfer lagen übereinander vor schmaler Treppe

Treppe wurde bei Umbau auf 1,37 Meter verschmälert, Todesfalle

Bar-Betreiberin behauptet Treppe sei breiter, nennt drei bis zwei Meter

Eine Grafik des Forensischen Instituts Zürich zeigt, wo nach dem Inferno in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana die Leichname gefunden wurden.

Die rosa Flächen sind die Fundorte. Die meisten Toten lagen vor der Treppe, die vom Untergeschoss, wo sich das Lokal befand, nach oben führt.

Die Treppe war bei einem Umbau verschmälert worden. Dieser Ausgang wurde zur Todesfalle. Der rosa gefärbte Bereich ist gross. Die Opfer müssen übereinander gelegen haben.

Wie «Bild» berichtet, der die Skizze zugespielt wurde, war die Treppe auf 1,37 Meter verschmälert worden. In einem Verhör habe Bar-Betreiberin Jessica Moretti dazu ausgesagt, dass die Treppe breiter sei: «Die Treppe, die aus der Bar führt, ist breit, ich würde sagen, unten etwa drei Meter», wird Moretti aus Verhörprotokollen zitiert. «Dann verengt sie sich nach drei oder vier Stufen etwas», gibt Moretti an. «Sie ist dann bestimmt noch etwa zwei Meter breit.»