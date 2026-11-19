Geld einzahlen, Steuerung anpassen, Fahrzeugeinstellungen entdecken: Wer «GTA VI» erkundet, kann mit einigen Kniffen mehr aus dem Spiel herausholen. Diese Tricks musst du kennen.

Mit diesen Tricks startest du perfekt in das Vice-City-Abenteuer

Mit diesen Tricks startest du perfekt in das Vice-City-Abenteuer

Darum gehts Bargeld geht bei Tod oder Verhaftung verloren und lässt sich über Buckme am Automaten einzahlen

Der Cheat-Bereich öffnet nach der Hauptstory, aktive Codes sperren Erfolge und Speichern pro Sitzung

Nach «Coffee Break» können Spieler im freien Spiel jederzeit zwischen Jason und Lucia wechseln

Janine Enderli Redaktorin News

Vice City, Leonida und mittendrin Jason und Lucia: «GTA VI» verspricht eine riesige Spielwelt voller Möglichkeiten. Weltweit ist die Begeisterung für das brandneue Spiel riesig. Eine schier gigantische Spielwelt wartet darauf, erkundet zu werden. Doch welche Dinge sollte man beachten und was kann den Unterschied machen? Blick hat die wichtigsten Hinweise zusammengestellt, damit ihr das Beste aus eurem Zock-Abenteuer herausholen könnt.

1. Bargeld mit der BuckMe-App sichern

Jason und Lucia können zwar bis zu 20'000 Dollar bar bei sich tragen, doch Bargeld in der Tasche geht beim Tod oder bei einer Verhaftung verloren. Sobald ihr im ersten Kapitel die Smartphone-App Buckme freischaltet, solltet ihr eure Scheine regelmässig einzahlen: Wählt in der App einfach «Automaten suchen», um den nächsten Geldautomaten auf der Karte zu markieren, und überweist das Geld auf euer Girokonto.

2. Steuerung optimieren

Viele Spieler empfinden die Standard-Steuerung von «GTA VI» anfangs als etwas träge. Wer das ändern möchte, kann in den Controller-Einstellungen die Deadzones der Analogsticks reduzieren. Dadurch reagieren die Sticks bereits auf kleinere Bewegungen. Achtet allerdings darauf, sie nicht zu niedrig einzustellen, da sonst ungewollte Eingaben auftreten können.

3. Cheats freischalten und richtig einsetzen

Auch «GTA VI» bietet wieder über 60 Cheat-Codes für Geld, Waffen und Fahrzeuge – allerdings mit zwei wichtigen Änderungen gegenüber dem Vorgänger: Ihr müsst zunächst die komplette Hauptstory abschliessen, bevor der Cheat-Bereich im Fortschritt-Menü verfügbar wird. Zudem lässt sich nicht mehr jeder Code einfach ab Start nutzen, sondern muss erst über bestimmte Spielaufgaben freigeschaltet werden.

Bei der Eingabe der Cheat-Codes sind sich nicht alle Gaming-Portale einig. Während Eurogamer eine Kombination aus L1 und L2 (Xbox: LB und LT) beschreibt, empfehlen andere Portale wie Red Bull und Powerpyx eine Eingabe über das Ingame-Smartphone. Dafür öffnet ihr dieses mit der Pfeiltaste nach oben auf dem Steuerkreuz, haltet L1 gedrückt und betätigt R1 (Xbox: LB und RB). Anschliessend gebt ihr die gewünschte Richtungskombination ein. Eine offizielle Bestätigung von Rockstar zu den unterschiedlichen Angaben liegt bislang nicht vor.

Wie Eurogamer auflistet, befinden sich unter den Cheats mit der Bedingung «Schliesse die Story ab» unter anderem:

250'000 Dollar (mehrfach nutzbar): Oben, Rechts, Unten, Links, Oben, Links, Unten, Rechts (Bedingung: Hauptstory abschliessen)

Oben, Rechts, Unten, Links, Oben, Links, Unten, Rechts (Bedingung: Hauptstory abschliessen) Unbegrenzter Fokus: Unten, Oben, Oben, Unten, Oben, Unten, Oben, Unten, Oben, Rechts (Bedingung: Hauptstory abschliessen)

Unten, Oben, Oben, Unten, Oben, Unten, Oben, Unten, Oben, Rechts (Bedingung: Hauptstory abschliessen) Angriffskraft (schleudert Ziele weg): Unten, Oben, Links, Links, Rechts, Unten, Unten, Oben, Unten (Bedingung: Hauptstory abschliessen)

Unten, Oben, Links, Links, Rechts, Unten, Unten, Oben, Unten (Bedingung: Hauptstory abschliessen) Fahrkraft (Bei Fahrzeugkollisionen werden Ziele fortgeschleudert): Unten, Oben, Links, Links, Rechts, Unten, Links, Oben, Unten (Bedingung: Schalte 25 Gegner mit einem Fahrzeug aus)

Unten, Oben, Links, Links, Rechts, Unten, Links, Oben, Unten (Bedingung: Schalte 25 Gegner mit einem Fahrzeug aus) Unbegrenzte Munition: Unten, Oben, Rechts, Unten, Links, Links, Oben, Unten, Unten, Unten (Bedingung: 25 Silbermedaillen am Schiessstand gewinnen)

Klassiker aus GTA 5 wie fünf Minuten Unverwundbarkeit oder das Senken des Fahndungslevels wurden gestrichen.

Wichtig: Sobald ein Cheat aktiv ist, werden Trophäen beziehungsweise Erfolge und die reguläre Speicherfunktion für die laufende Sitzung gesperrt. Das Spiel legt zwar automatisch einen Speicherstand an, zu dem ihr zurückkehren könnt – zur Sicherheit solltet ihr aber vor dem Cheat-Einsatz manuell speichern, bevor ihr in Vice City Chaos stiftet.

5. Verstecktes Fahrzeugmenü und Boots-Autopilot nutzen

Viele fahrbare Untersätze in Leonida bieten praktische Extras, die im normalen Gameplay leicht übersehen werden. Haltet ihr im Auto oder auf dem Boot Steuerkreuz links gedrückt und bewegt anschliessend den rechten Analogstick nach oben, öffnet sich ein verstecktes Fahrzeugmenü. Darüber könnt ihr unter anderem das Cabrioverdeck öffnen, die Fenster herunterlassen oder die Unterbodenbeleuchtung einschalten.

Auf dem Wasser gibt es zudem einen weiteren Kniff: Drückt ihr am Steuer eines Bootes zweimal schnell hintereinander Dreieck (beziehungsweise Y auf der Xbox), aktiviert ihr den Autopiloten. Der Kahn tuckert daraufhin selbständig weiter, während ihr euch frei auf dem Deck bewegen könnt.