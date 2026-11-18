Schon zum Release stehen in GTA 6 unzählige Vehikel zur Wahl, mit denen Gamer auf und abseits der Strassen des fiktiven US-Bundesstaats Leonida Gas geben können. Im Vergleich zum Vorgänger wird die Auswahl deutlich umfangreicher.

Darum gehts Zum Start stehen in GTA 6 laut Fan-Analysen mindestens 300 Vehikel zur Verfügung

Rockstar nutzt fiktive Marken wie Pfister für Porsche und Übermacht für BMW statt Lizenzen

Das Autofahren wird realistischer, Diebstähle komplexer und neu sind Tankstopps Pflicht

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Wenn am Donnerstag um Mitternacht GTA 6 endlich auch für Schweizer Gamer freigeschaltet wird (hier gehts zum Ticker), gibt es auf dem gigantischen Territorium des fiktiven US-Bundesstaats Leonida kein Halten mehr. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Eine offizielle Liste an Fahrzeugen gibts bisher zwar noch nicht. Doch Fan-Analysen von Trailern und Screenshots zeigen schon vor dem Start, dass im wohl gehyptesten Spiel der Geschichte mindestens 300 Vehikel für die Gamer-Community zur Verfügung stehen – vom filigranen Supersportwagen bis zum brachialen Monstertruck.

Erst wenige Fahrzeuge sind von der Produktionsfirma Rockstar definitiv bestätigt. Klar ist aber, dass auch in GTA 6 keine offiziellen Marken oder Modelle über den Bildschirm rasen. Stattdessen nutzt das Studio weiterhin Eigennamen, die stark an reale Hersteller angelehnt sind.

Aus Porsche wird Pfister, aus BMW Übermacht

Zu den bisher bekannten Highlights zählen etwa der Grotti Cheetah 1995 nach Vorbild des legendären Ferrari Testarossa, der Vapid Dominator Buggy 1967, eine Offroad-Version des Ford Mustang der ersten Generation, oder der Schyster Deviant, der dem Musclecar AMC Javelin aus dem Jahr 1972 nacheifert. Zweirad-Fans können sich auf das Superbike Principe Alvino V1 nach Vorbild der Ducati Panigale V2 freuen.

Auch andere bekannte Hersteller sind in GTA 6 vertreten. Aus Lamborghini wird im Game Pegassi, aus Porsche die fiktive Marke Pfister. Mercedes-Benz wird zu Benefactor, Modelle von BMW laufen unter dem martialischen Namen Übermacht.

Warum Rockstar auf fiktive statt echte Marken setzt, dürfte nicht nur an den eingesparten Lizenzgebühren liegen – sie hätten wohl nur einen Bruchteil der geschätzten 1,2 Milliarden Franken Entwicklungskosten von GTA 6 ausgemacht. Der Hauptgrund liegt wohl eher darin, dass viele Autohersteller nur ungern mit wilden Verfolgungsjagden, Schiessereien und Explosionen in Verbindung gebracht werden möchten.

In GTA 6 muss getankt werden

Neben einer riesigen Fahrzeugauswahl dürfen sich Fans auch auf ein realistischeres Fahrerlebnis freuen: So sollen sich die Autos schwerer als in GTA 5 anfühlen und sich deutlich spürbarer in enge Kurven neigen. Bei einem Crash lassen sie sich zudem nicht mehr blitzschnell auf die Räder zurückkippen.

Auch der Diebstahl der Fahrzeuge wird schwieriger: Bei älteren Modellen wird ein klassisches Werkzeug benötigt, moderne Wagen müssen teils mit Spezialsoftware gehackt werden. Und sogar Tankstellenbesuche werden in GTA 6 obligatorisch: Die Autos verbrauchen ab sofort Benzin oder Strom, der Tank beziehungsweise der Akku muss regelmässig aufgefüllt werden.