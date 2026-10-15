Drogen, Alligatoren, Influencer: Rockstar bringt im November endlich «GTA VI» auf den Markt. Es spielt erneut im fiktiven Vice City. Die Fans der Game-Serie sind ausser sich.

Was ist passiert?

Zwei Trailer und ein umfassendes Gameplay hat Entwickler Rockstar Games zum nächsten «Grand Theft Auto» inzwischen veröffentlicht. Der erste Trailer wurde kurz vor der offiziellen Premiere geleakt, weshalb der Entwickler die eigene Deadline kurzerhand vorzog. Seither sind fast drei Jahre vergangen. Der erste Trailer zu «GTA VI» wurde inzwischen fast 300 Millionen Mal aufgerufen. Zahlreiche Fans waren nach den gezeigten anderthalb Minuten in Ekstase. Die Musik für den ersten Trailer liefert übrigens Tom Petty mit dem Song «Love Is a Long Road» aus dem Jahr 1989. Bereits die Ankündigung zum Trailer sorgte für einen Rekord. Der Beitrag dazu auf X wurde innerhalb weniger Stunden 150 Millionen Mal angezeigt.

Wieso der ganze Hype?

Fans warten schon seit Jahren auf einen neuen Titel in der Game-Serie. «GTA» gehört zu den beliebtesten Videospielen überhaupt. Die Open-World-Serie existiert seit 1997, als der erste Titel erschien. Vom aktuellen Teil, «GTA V», wurden seit dem Jahr 2013 rund 230 Millionen Stück verkauft. Er steht damit auf Platz zwei der am meisten verkauften Games. Auf dem ersten Platz befindet sich «Minecraft», das rund 350 Millionen Mal verkauft wurde.

Wann erscheint «GTA VI»?

Die gute Nachricht: Es gibt endlich ein konkretes Datum für die Veröffentlichung. Am 19. November 2026 erscheint «GTA VI» definitiv! Fans mussten sich aber lange gedulden. Im ersten Trailer kündigte Rockstar noch 2025 an. Take-Two Interactive, Rockstars Muttergesellschaft, hatte den Investoren im August 2023 mitgeteilt, dass die Firma für das Geschäftsjahr 2025 einen «signifikanten Wendepunkt» erwartet. Doch der Releasetermin wurde immer wieder verschoben.

Der Hersteller ist dafür bekannt, Veröffentlichungen zu verschieben. Bei «Red Dead Redemption 2», dem letzten grossen Titel von Rockstar, war dies gleich dreimal der Fall. 2013 wurde «GTA V» ebenfalls vom Frühling auf den Herbst verschoben, um dem Game den letzten Schliff zu geben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auf welchen Plattformen erscheint es?

«GTA VI» wird auf den Konsolen Playstation 5 und der Xbox Series X/S erscheinen. Über die PC-Version hatte sich der Entwickler zunächst ausgeschwiegen. Inzwischen ist aber klar: «GTA VI» kommt schon Anfang 2027, und damit deutlich früher als erwartet, auf den PC.

Möglich wäre auch eine spätere Veröffentlichung auf einem Nachfolger der Switch. Rockstar hatte immer wieder Titel auf die Nintendo-Konsole gebracht, etwa «Red Dead Redemption» und eine «GTA»-Trilogie. Der Hersteller hat sich bislang noch nicht zu einer Switch-2-Version geäussert.

Für «GTA VI» gibt es inzwischen auch die ersten offiziellen Altersfreigaben. In Europa erhielt das Spiel ein Pegi-18-Rating – und ist somit ab 18 Jahren freigegeben. Dies war bereits erwartet worden.

Wo spielt das Spiel?

Drogen, Alligatoren, Influencer: «GTA VI» spielt im fiktiven Bundesstaat Leonida, der Heimat der neongetränkten Strassen von Vice City. Es ist laut dem Entwickler die bisher grösste Weiterentwicklung der Serie. Das Game hievt den Realismus nochmals auf ein neues Level und wirkt gleichzeitig wie eine überzeichnete Version von Florida. Vice City wird Fans bekannt sein. Bereits «Grand Theft Auto: Vice City» (2002) spielte in der fiktiven Stadt, damals aber in den 1980er-Jahren. Angelehnt ist diese an Miami. «GTA VI» wird eine moderne Version der Story des Verbrecherduos Bonnie und Clyde erzählen. Die Protagonisten sind Lucia und Jason. Lucia ist die erste spielbare weibliche Hauptfigur der Serie. Bereits vor der Trailer-Veröffentlichung kursierten im Netz zahlreiche Angaben zum Game. Die meisten davon stammen aus einem Hack bei Rockstar im September 2022. Die Entwickler bestätigten den Vorfall damals auf X.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wer steckte hinter dem Hack?

Der Fall tönt wie eine Mission aus «GTA»: Ein 18-jähriger Hacker aus Oxford hat Rockstar im vergangenen Jahr blossgestellt. Er war der Anführer der Hacker-Gang Lapsus$. Als solcher brach er virtuell bei Rockstar ein und klaute Dutzende Videos und Screenshots vom kommenden «GTA». Damit hat er versucht, den Entwickler zu erpressen. Dieser ging nicht auf die Forderungen ein, worauf der Teenager die Daten von einem Hotelzimmer aus ins Internet stellte. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits auf der Flucht vor der Polizei. Neben der Polizei war sogar das FBI in die Ermittlungen involviert. Kurz darauf wurde er geschnappt und jetzt für die Hacks unter anderem bei Rockstar, Microsoft, Revolut, Uber, Samsung und der Londoner Polizei verurteilt.

Wie lange wurde entwickelt?

Das erste Mal offiziell bestätigt hat Rockstar Games das kommende «GTA» im Februar 2022. Damals teilte der Entwickler mit, dass das Spiel sei «gut unterwegs» und werde «aktiv entwickelt». Bereits früher gab es Gerüchte zum Spiel. In einem Artikel für Bloomberg aus dem Jahr 2022 hiess es, dass das Spiel seit 2014 offiziell in der Entwicklung sei. Das wären also zwölf Jahre.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Was sagen die Fans?

Rockstars neuestes Video zu «GTA VI» beinhaltet rund 27 Minuten Gameplay. Fans bekommen darin einen Vorgeschmack darauf, was sie ab dem 19. November erwartet. Das Video wurde in nur sechs Wochen mehr als 31 Millionen Mal aufgerufen und mehr als 120'000 Mal kommentiert. «Jedes Mal, wenn du dieses Video angeschaut hast, bist du dem Release 26 Minuten und 48 Sekunden näher gekommen», schreibt etwa ein Nutzer. «Jetzt muss ich nur noch bis November überleben», schreibt ein anderer. Die Aufrufzahlen und Kommentare verdeutlichen, wie gross die Vorfreude auf «GTA VI» ist. Und auch nach dem Release wird uns dieser Spielekracher noch lange beschäftigen, ganz sicher.