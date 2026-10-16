«GTA» ist eine der grössten Game-Hits der Welt – in dem auch zahlreiche Promis auftauchen. Wie funktioniert das? Und lässt sich damit Geld verdienen?

Darum gehts «GTA V» wurde rund 230 Millionen Mal verkauft.

Promis sprechen Rollen oder sich selbst, teils bezahlt.

Frauen sind rar, Jackson, Collins, Dre und Liotta treten auf.

Tim von Felten

Mit der «Grand Theft Auto» («GTA») Videospielreihe können sich fast keine anderen Games messen. Nicht, nur wenn es um Zahlen geht – «GTA V» wurde rund 230 Millionen Mal verkauft – sondern auch bei der Menge und Wichtigkeit der Prominenten im Spiel. Zahlreiche Schauspieler und Musiker aus dem echten Leben sind in den «GTA»-Spielen verewigt. Die einen vertonten Figuren aus der Handlung, die anderen spielten sich gleich selbst.

Was Prominente davon haben? Mittlerweile lässt sich mit dem Schauspielern in Videospielen gutes Geld verdienen. Zum Teil läuft das ab wie beim Film: In Castings suchen die Spieleentwickler nach dem passenden Schauspieler für ihre Charaktere. Man kann also davon ausgehen, dass Promis mit grösseren Rollen in den «GTA»-Spielen Honorar bekamen. Doch «GTA» hat auch Kultstatus: In einem der Spiele vorzukommen, könnte für einige Promis genügt haben, um mitzumachen.

Blick stellt dir die wichtigsten Promis vor, die man in «GTA» hören oder sehen kann. Nur bei den Frauen sieht es etwas dürftig aus. Die wenigen weiblichen Promis im Spiel sind lediglich Sprecherinnen in den «GTA»-Radiosendern, zum Beispiel Schauspielerin und Musikerin Juliette Lewis.

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Samuel L. Jackson

Der US-amerikanische Schauspieler Samuel L. Jackson (74) ist unter anderem bekannt für seine Rollen in «Goodfellas» (1990), «Pulp Fiction» (1994) und den Star-Wars-Prequels. Für «Grand Theft Auto: San Andreas» (2004) lieh er seine Stimme dem korrupten Polizisten Frank Tenpenny. Dieser ist der Hauptwidersacher im Spiel. Tenpenny führt eine Task Force, die den Auftrag hat, gegen kriminelle Gangs vorzugehen. Doch lieber erpresst er die Gangmitglieder und lässt sie für sich arbeiten. Als Spieler erhält man regelmässig Aufträge von Tenpenny. Oft geht es darum, Zeugen oder Beweise zu beseitigen. Der korrupte Polizist zeichnet sich vor allem durch seine ausgeprägte Boshaftigkeit aus.

Phil Collins

Der erste Promi, der sich in einem «GTA»-Spiel selbst verkörperte, war der britische Schlagzeuger und Sänger Phil Collins (72). In «Grand Theft Auto: Vice City Stories» (2006) kommt der Rockmusiker für einen Auftritt nach Vice City. Sein Manager schuldet der Forelli-Gangsterfamilie viel Geld. In mehreren Missionen muss man Collins vor Attentaten schützen. Wenn einem dies gelingt, kann man für 6000 Spieldollar dem «GTA»-Konzert des Musikers beiwohnen. Darin spielt er seinen Hit-Song «In the air tonight».

Ice-T

Gangsta-Rap-Pionier Ice-T (65) bekam gleich zwei Rollen in «Grand Theft Auto: San Andreas». Er spielt sich selbst als Radiomoderator und spricht die Dialogzeilen von Madd Dogg, einem erfolgreichen Rapper in der Spielstadt Los Santos. Als Spieler muss man Madd Doggs «Rhyme Book» klauen und seinen Manager töten. Daraufhin stürzt der Rapper in eine Depression. In einer späteren Mission hält man Madd Dogg aber vom Selbstmord ab, was dazu führt, dass dieser den Spieler als Manager anheuert.

Dr. Dre

Hip-Hop-Mogul Dr. Dre (58) widmete man eine eigene Mission in «Grand Theft Auto Online» (2013). Darin muss der Spieler das gestohlene Handy von Dre zurückholen und die Diebe ausfindig machen. Wenn die Mission gelingt, lädt er den Spieler ins Studio ein, um der Aufnahme eines Songs beizuwohnen, natürlich immer noch im Spiel. Im Studio trifft man auch andere berühmte Musiker aus Dres Crew, zum Beispiel R&B-Sänger Anderson Paak (37).

Ricky Gervais, Katt Williams und Frankie Boyle

Wer in «Grand Theft Auto IV» (2008) in den Split Sides Nachtclub geht, kann den Auftritten dreier echter Comedians beiwohnen. Der englische Comedian Ricky Gervais (62), unter anderem bekannt für seinen Skandal-Auftritt an den Golden Globes 2020, witzelt während seines Auftritts im Spiel über Krebs, Aids und Übergewicht. Der Amerikaner Katt Williams (52) regt sich über das Verbot von Gras und gerissene Autohändler auf. Frankie Boyle (51) stellt mit schottischem Akzent und schwarzem Humor das virtuelle Publikum auf die Probe. Die Auftritte der Drei sind alles andere als politisch korrekt, genau wie das Spiel selbst.

Ray Liotta

Neben Samuel L. Jackson lieh ein zweiter «Goodfellas»-Star einem «GTA»-Charakter seine Stimme: Ray Liotta (1954–2022) vertonte den Protagonisten Tommy Vercetti aus «Grand Theft Auto: Vice City» (2002), nach dem sich übrigens auch der Schweizer Mundart-Rapper Tommy Vercetti benannt hat. Der virtuelle Vercetti ist der erste «GTA»-Protagonist mit Synchronsprecher. Liotta sagte einst, dass er Vercetti gerne auch in einem «GTA»-Film verkörpert hätte.

Philip Michael Thomas

Da die beiden «GTA»-Spiele «Vice City» und «Vice City Stories» stark von der TV-Serie «Miami Vice» (1984–1999) inspiriert waren, ist es nicht verwunderlich, dass es auch einer der Stars der Serie in die beiden Spiele geschafft hat. Philip Michael Thomas (74) spielte den Drogenfahnder Ricardo Tubbs in «Miami Vice». In «Vice City» und «Vice City Stories» sprach er die Rolle des Kokaindealers Lance Vance.

Tyler, the Creator

«Magst du Kartoffelsalat? Weil ich mag Kartoffelsalat.» fragt ein Passant auf der Strasse in «Grand Theft Auto V» (2013). Vielen Spielern würde diese etwas merkwürdige Frage kaum auffallen – die vielen NPCs (Nicht-spielbare Charaktere), die auf den Strassen der «GTA»-Welt vor allem als Kulisse dienen, sagen immer mal wieder etwas, ohne viel Zusammenhang – doch Fans des US-Rappers Tyler, the Creator erkennen die Stimme ihres Stars. Tatsächlich tweetete der Musiker, als das Spiel 2013 herauskam, dass er zufällige «GTA»-Charakteren seine Stimme hätten. Der Rapper und das Spiel passen perfekt zusammen: Beide sind legendär für ihre vulgäre Sprache und Satire.