Über ein Jahrzehnt mussten Gamer auf «Grand Theft Auto 6» warten. Jetzt ist der Moment bald da, am Donnerstag erscheint das Videospiel. Der riesige Hype lässt bereits die Kassen des Gaming-Konzerns Take-Two klingeln. Und könnte die Aktie beflügeln.

Darum gehts «GTA 6» startet am Donnerstag, Take Two nahm mit 15 Millionen Vorbestellungen 1,5 Milliarden Dollar ein

Experten erwarten in Woche eins 37 bis 51 Millionen Verkäufe und bis 4,5 Milliarden Dollar Umsatz

Für die Aktie zählen Verkäufe und Kritiken, PC-Version und Online-Modus sollen weitere Umsätze bringen

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Am Donnerstag ist es so weit: Das wohl meisterwartete Videospiel der Geschichte kommt auf den Markt: «Grand Theft Auto 6» – kurz: «GTA 6». Hinter dem gehypten Spiel steckt der US-Gaming-Konzern Take-Two Interactive mit seinem Entwicklerstudio Rockstar Games. Die Entwickler haben jahrelang am neusten Game der «GTA»-Reihe gearbeitet – und dabei enorme Summen an Geld verschlungen. Wie viel genau, ist öffentlich nicht bekannt. Schätzungen gehen aber von bis zu 2 Milliarden Dollar an Entwicklungskosten aus. Deshalb gilt «GTA 6» als das teuerste Spiel der Gaming-Geschichte. In den letzten drei Jahren schrieb Take-Two hohe Verluste.

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Jetzt will Take-Two die Verluste wettmachen. Der Rubel rollt bereits, denn das Videospiel verkauft sich extrem gut: Laut dem Analyseunternehmen Sensor Tower wurde «GTA 6» schon 15 Millionen Mal vorbestellt. Take-Two hat dadurch bereits einen Umsatz von 1,5 Milliarden Dollar erzielt – bevor das Game überhaupt erschienen ist.

«Man kann die Nachfrage durchaus als historisch bezeichnen», sagt Beau Iseli, Vorstandsmitglied bei der Swiss Game Developers Association (SGDA), gegenüber Blick. «GTA 6» löst damit «Cyberpunk 2077» als meistvorbestelltes Game der Welt ab. Und das, obwohl das erstgenannte Spiel vorerst nur für die Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheint. Die PC-Version folgt erst nächstes Jahr. Das dürfte dann «GTA 6» einen zweiten grossen Boost geben.

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Kassen klingeln schon vor dem Start

Aufgrund des grossen Hypes erwarten Branchenkenner in der ersten Verkaufswoche einen gewaltigen Ansturm auf «GTA 6». Tim Glaus, Vizepräsident der SGDA, verweist auf Schätzungen von 37 bis 51 Millionen verkauften Einheiten innert der ersten sieben Tage. Das dürfte laut ihm viel frisches Geld in die Kasse spülen – konkret zwischen 3,3 und 4,5 Milliarden Dollar.

Auch für die Finanzmärkte ist der «GTA 6»-Release ein Grossereignis. Videospiel-Herausgeber Take-Two ist an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq kotiert. Analyst Nick McKay von der Investmentbank Freedom Capital Markets rechnet damit, dass der Konzern kurz nach dem Start erstmals mit konkreten Verkaufszahlen an die Öffentlichkeit geht – um an der Wall Street möglichst stark vom Erfolg zu profitieren.

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Ist jetzt der Moment für einen Kauf?

An der Börse ist die Vorfreude spürbar, doch ein Kursfeuerwerk ist keinesfalls sicher. Am 17. September 2013, als der Vorgänger «GTA 5» erschien, fiel die Aktie von Take-Two um 3,4 Prozent. Eine Rally blieb auch danach aus, obwohl der Konzern die Umsatzmarke von einer Milliarde Dollar innert drei Tagen knackte. Erst im Folgejahr 2014 begann die Aktie abzuheben – von anfänglich 17 Dollar auf 28 Dollar am Ende des Jahres. Zum Vergleich: Jetzt kostet der Take-Two-Titel 213 Dollar.

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Für den Börsenkurs entscheidend ist, wie viele Einheiten von «GTA 6» das Unternehmen verkaufen wird. Andere grosse Games hat Take-Two nicht im Rennen. Die meisten Analysten gehen von 40 Millionen Stück bis Ende März 2027 aus. «Übertrifft das Spiel die Prognosen, wirkt sich das positiv auf den Titel aus», sagt McKay gegenüber Blick. Das grosse Risiko: Enttäuscht das Game bei den Kritiken oder bei den Verkaufszahlen, droht der Aktie ein Dämpfer, warnt der Börsenexperte.

Ein Goldesel für das nächste Jahrzehnt

«GTA 6» soll für Take-Two über Jahre hinweg zur wichtigsten Einnahmequelle werden. Der Vorgänger verkaufte sich bis heute 235 Millionen Mal – und liefert immer noch konstant Umsätze. Vor allem dank des Onlinemodus, in dem Spieler laufend Geld für digitale Inhalte wie Autos oder Immobilien ausgeben. Bislang hat Take-Two laut Schätzungen bis zu 10 Milliarden Dollar mit «GTA 5» eingenommen.

Auch bei «GTA 6» rechnen Experten mit einer langen Lebensdauer. Mit einer PC-Version und dem geplanten Onlineableger im Jahr 2027 dürfte das Spiel das Geschäft von Take-Two noch bis weit in die 2030er-Jahre hinein dominieren.