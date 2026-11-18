Für zahllose Gamer hat das Warten heute Nacht endlich ein Ende: GTA VI erscheint nach langer Wartezeit. Wir möchten wissen, wie es bei dir aussieht, wenn du die Konsole startest und zum Controller greifst.

Alessandro Kälin Redaktor Community

Die Vorfreude auf das meist erwartete Spiel aller Zeiten ist kaum noch auszuhalten. Egal ob im Wohnzimmer, vor dem Computer, oder in der Gaming-Höhle: Heute Nacht nehmen Fans auf der ganzen Welt den Controller in die Hand, um GTA VI zu spielen.

Zeig uns, wie und wo du in Vice City eintauchst. Nutze dafür das Formular unten und schick uns ein Bild von deinem Gaming-Setup. Wir freuen uns auf deine Einsendung!