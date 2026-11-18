Alessandro KälinRedaktor Community
Die Vorfreude auf das meist erwartete Spiel aller Zeiten ist kaum noch auszuhalten. Egal ob im Wohnzimmer, vor dem Computer, oder in der Gaming-Höhle: Heute Nacht nehmen Fans auf der ganzen Welt den Controller in die Hand, um GTA VI zu spielen.
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