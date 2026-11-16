Millionen von Fans fiebern dem Erscheinungstag von Grand Theft Auto VI entgegen. Am Donnerstag ist es so weit. Der Hype um das Videospiel ist so gross, dass weltweit Arbeitsausfälle ab dann stark zunehmen – auch in der Schweiz? Und an den Schulen?

Darum gehts GTA VI erscheint am Donnerstag nach 13 Jahren Pause und wurde schon über zehn Millionen Mal vorbestellt

In den USA könnten laut Prognose 1,5 Millionen Angestellte wegen GTA VI nicht arbeiten gehen

Die Gaming-Welt kann es kaum mehr erwarten: Diesen Donnerstag erscheint das Videospiel Grand Theft Auto VI – 13 Jahre nach dem Vorgänger GTA V. Wohl noch nie gab es einen solch grossen Hype um ein Game. Millionen von Zockern verbringen in den nächsten Tagen viel Zeit vor ihren Bildschirmen. Denn um GTA VI durchzuspielen, braucht man mindestens 80 Stunden. Mit allen Nebenmissionen dauert es deutlich länger.

Wie gross die Begeisterung bei den Gamern weltweit ist, zeigt dieser Fakt: Das Spiel wurde gemäss der Analyse-Plattform Sensor Tower schon über 10 Millionen Mal vorbestellt. Und die Zahl dürfte nach dem Release rasant in die Höhe schnellen. Gerade unter jungen Männern hat GTA VI Millionen von Fans.

Logitech führt freien Tag fürs Gamen ein Der Computerzubehör-Hersteller Logitech reagiert mit einem Geschenk an die Mitarbeitenden auf den grossen Hype um Grand Theft Auto VI. Unternehmensweit hat die Firma mit Sitz in Lausanne einen «Game Day» eingeführt. Heisst: Alle Mitarbeitenden bekommen einen zusätzlichen freien Tag, um sich Videospielen zu widmen – insbesondere dem neuen GTA-Game. Am Erscheinungstag diesen Donnerstag hält die Gaming-Sparte von Logitech einen Spiel-Event am Amerika-Sitz in San José ab. Dazu sagt Logitech-Chefin Hanneke Faber (57): «Es ist an der Zeit, mit dem Klischee aufzuräumen, dass Gaming Zeitverschwendung ist.» Logitech Der Computerzubehör-Hersteller Logitech reagiert mit einem Geschenk an die Mitarbeitenden auf den grossen Hype um Grand Theft Auto VI. Unternehmensweit hat die Firma mit Sitz in Lausanne einen «Game Day» eingeführt. Heisst: Alle Mitarbeitenden bekommen einen zusätzlichen freien Tag, um sich Videospielen zu widmen – insbesondere dem neuen GTA-Game. Am Erscheinungstag diesen Donnerstag hält die Gaming-Sparte von Logitech einen Spiel-Event am Amerika-Sitz in San José ab. Dazu sagt Logitech-Chefin Hanneke Faber (57): «Es ist an der Zeit, mit dem Klischee aufzuräumen, dass Gaming Zeitverschwendung ist.» Mehr

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Milliarden-Kosten für die Wirtschaft?

Wegen des Hypes erwarten gewisse Experten direkte Auswirkungen auf die Wirtschaft. Einige rechnen gar mit einer «Blaumacher-Welle». Heisst: Statt zur Arbeit oder in die Schule zu gehen, zocken viele lieber zu Hause GTA VI. Gegenüber der «International Business Times» berechnete ein Ökonom den erwarteten Produktionsrückgang alleine für die USA auf 1 Milliarde Dollar. Laut seiner Prognose werden 1,5 Millionen Amerikaner am Donnerstag nicht am Arbeitsplatz erscheinen.

Zahlreiche HR-Dienstleister haben sich diesem Phänomen mit eigenen Umfragen unter Angestellten gewidmet. Sie alle kommen zum Schluss: Ab Donnerstag bleiben viel mehr Arbeitsplätze leer als sonst. Laut der US-Plattform Remote nehmen weltweit 32 Prozent mehr Mitarbeitende für und nach dem Release-Tag von GTA VI Ferien als zum gleichen Zeitpunkt 2025.

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Schweizer Grossfirmen sind gelassen

Und wie sieht es in der Schweiz aus? Hierzulande scheint der Freimach-Trend nicht ganz so ausgeprägt zu sein wie in anderen Ländern. Jedenfalls geben sich grosse Arbeitgeber wie SBB, Nestlé und die Migros unbesorgt, sie verzeichnen keinen Anstieg an Anfragen für Freitage oder Ferien. Stellvertretend teilt der orange Riese gegenüber Blick mit: «Wir gehen davon aus, dass unsere Mitarbeitenden Beruf und Gaming auch beim Start von GTA 6 gut unter einen Hut bringen.» Man erwarte «kein besonderes Krankheits-Level».

Dass hiesige Gamer durchaus für das Spiel des Jahres freinehmen, zeigt ein Beispiel eines Reddit-Users. Dieser bat seinen Arbeitgeber, ihm für den Veröffentlichungstag von GTA VI freizugeben – und erhielt eine Absage. Darum bat er im Onlineforum um Tipps, wie er doch noch zu seinem freien Tag kommt. Das Schweizer Arbeitsgesetz ist in solchen Fällen deutlich: Wer ohne oder mit einem vorgeschobenen Grund nicht zur Arbeit erscheint, muss mit Konsequenzen rechnen.

Schulen planen Präventionsarbeit um GTA VI herum

Das gilt auch für Schülerinnen und Schüler. Bei ihnen ist der Hype ums eigentlich erst ab 18 Jahren freigegebene Game ebenfalls gross, wie eine Rückmeldung aus dem Schulalltag zeigt: Mehrere Berufsschulen signalisierten laut Florian Buschmann (25), Gründer der Initiative «Offline Helden», bereits, in den ersten Wochen nach dem Erscheinen bloss keine Workshops zur Mediensucht-Prävention anzusetzen.

Der Grund: Sie rechnen fest damit, dass reihenweise Schülerinnen und Schüler einfach schwänzen werden, um vor dem Bildschirm zu sitzen. «Dass Schulen ihre Präventionsarbeit um einen Spiele-Release herumplanen, hätte ich vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten», sagt Buschmann zu Blick. In nahezu jedem Workshop von ihm erklärten schon Primarschüler, wie sehr sie dem Release entgegenfiebern.