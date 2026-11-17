Vor dem Release von «GTA 6» am 19. November warnen Fachleute, dass die Freigabe ab 18 Jugendliche kaum stoppe. Eltern müssten früh Regeln setzen und gefährdete Kinder begleiten, weil das Spiel Risiken verstärken könne.

Darum gehts Experten warnen Eltern vor «GTA 6»: Der Hype erreicht trotz Freigabe ab 18 bereits Primarschüler

Berufsschulen rechnen nach dem Release mit Absenzen, Eltern sollen Kinder früh aktiv begleiten

Laut Arzt gilt «GTA 6» nicht als Ursache psychischer Erkrankungen, kann aber Risiken verstärken

Florin Schranz Redaktor News

Wenn «Grand Theft Auto 6» auf den Markt kommt, dürfte die Altersfreigabe «Ab 18» für viele Jugendliche kein Hindernis sein. «Wenn sich bereits Neunjährige auf ein Spiel ab 18 freuen, dann ist klar: Die Altersfreigabe hält das Thema nicht aus dem Kinderzimmer fern», warnt Florian Buschmann (25), Gründer der Schweizer Initiative für Medienkompetenz, Mediensucht-Prävention und emotionale Gesundheit «OFFLINE HELDEN». Seine Forderung: Eltern müssen reagieren – und zwar nicht erst am Erscheinungstag.

Auch Oliver Bilke-Hentsch (61), Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, sieht die Eltern in der Pflicht. «Eltern kommen nicht darum herum, ihre Kinder zu begleiten.» Doch wie gefährlich ist «GTA 6» tatsächlich? Und was können Eltern tun, wenn ihre Kinder unbedingt spielen wollen?

«GTA» zocken mit Papi?

Obwohl gemeinsames Gamen Nähe schafft, macht es Spiele nicht zwingend altersgerecht, weshalb Buschmann die Frage, «Wenn ich als Vater mitspiele, ist GTA dann in Ordnung?», klar mit Nein beantwortet. Dennoch ist die elterliche Einordnung entscheidend. Bilke-Hentsch vergleicht das mit einem Museumsbesuch: «Es würde ja auch niemand ein achtjähriges Kind in eine Picasso-Ausstellung schicken und erwarten, dass es alle Bilder bewältigt und einordnen kann.»

Dem oft gehörten Argument, «Ich habe das früher auch gespielt. Mir hat es nicht geschadet», entgegnet Bilke-Hentsch deshalb deutlich: «Mein Kind ist ja nicht eine Kopie meiner selbst, sondern ein eigenständiger Mensch» und betont, dass der Nachwuchs sehr individuell reagiert: «Mein Kind reagiert vielleicht anders auf bestimmte Bilder, auf bestimmte Angebote, als ich das getan habe.»

Wer gefährdet ist

Besondere Aufmerksamkeit gilt Jugendlichen mit sozialen Schwierigkeiten, die laut Bilke-Hentsch soziale Interaktionen beispielsweise während der Corona-Pandemie eher mieden und diese somit «auch nicht weiter üben können». Die grösste Gefahr besteht jedoch im völligen Abtauchen in virtuelle Welten: «Das würde uns als Psychiatern und Psychiaterinnen am meisten Sorgen machen: dass jemand seine sozialen Interaktionen in der realen Welt hauptsächlich beendet und seine Zeit hauptsächlich in Spielen, Social Media oder Chatbots verbringt.»

Wenn Jugendliche nicht mehr aufhören können

Ein weiteres Problem sind die Belohnungsmechanismen. Bilke-Hentsch erklärt: «Bin ich von klein auf gewohnt, sehr schnelle direkte Belohnungen zu bekommen, dann bin ich gewohnt, dass auf das, was ich tue, eine schnelle Rückmeldung kommt.» Wer ständiges Feedback erwartet, hat Mühe, wenn eine Belohnung ausbleibt. Die Gefahr: Jugendliche gewöhnen sich an die schnelle Belohnung. Wenn Eltern das Spiel unterbrechen, ist die Frustration entsprechend gross.

Spielzeiten dürfen laut Bilke-Hentsch nicht spontan festgelegt werden. «Dann muss ich mir natürlich überlegen: Ist das ein Spiel, das man eine Stunde lang spielen kann und dann beende ich das? Oder ist die Logik des Spiels so, dass es wesentlich länger dauert beziehungsweise gar kein Ende hat?» Familien müssen dies vorher besprechen.

Milliarden mit suchtgefährdeten Spielern

Auch finanziell birgt «GTA» Risiken. Der Online-Modus des Vorgängers spülte Milliarden in die Kassen der Entwickler. Ein Teil der Einnahmen stammt von Spielern, die echtes Geld in virtuelle Spielwährung investieren. Für suchtgefährdete Jugendliche ist das fatal, warnt Buschmann, der früher selbst mediensüchtig war.

Bilke-Hentsch sieht hier die Industrie in der Pflicht: «Schauen Sie sich die Bau- oder chemische Industrie an. Endlose Sicherheitsregelungen. Bei Gaming, Social Media und künstlicher Intelligenz hinkt die Regulierung hinterher.» Die Industrie könnte Risiken durch die Gestaltung ihrer Produkte reduzieren.

«Das Spiel verursacht keine psychische Erkrankung»

Trotz aller Warnungen plädiert Bilke-Hentsch für einen differenzierten Umgang. «Es ist sicher nicht so, dass so ein Spiel eine seelische Erkrankung herbeiführen kann oder kausal dafür verantwortlich ist. Aber es kann Risikofaktoren verstärken.» Er vergleicht es mit dem Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt: «Das letzte Ölfässchen, das in einen See fällt, vergiftet ja auch nicht den See. Es sei denn, der ist unmittelbar vorm Umkippen.» Für belastete Jugendliche kann «GTA» dieser letzte Tropfen sein.