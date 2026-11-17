Diese Woche erscheint GTA VI, das wohl am meisten antizipierte Videospiel aller Zeiten. Der Hype ist so gross, dass am Tag der Erscheinung auf der ganzen Welt mit Arbeitsausfällen gerechnet wird. In unserer Community löst die mögliche Blaumacher-Welle eine Debatte aus.

Darum gehts GTA VI erscheint am 19. November, bereits 10 Millionen Vorbestellungen.

US-Ökonom warnt vor Arbeitsausfällen, allein in den USA Produktionsrückgang von 1 Milliarde Dollar.

Leser diskutieren primär wegen Arbeits- und Schulschwänzern.

Alessandro Kälin Redaktor Community

Am Donnerstag wird voraussichtlich der ein oder andere Bürostuhl mehr leer bleiben. Grund dafür ist die Erscheinung des Videospiels Grand Theft Auto VI. Mit 10 Millionen Vorbestellungen dürfte es der grösste Hype um ein Spiel aller Zeiten sein. Das macht sich auch in unserer Leserschaft bemerkbar.

Laut einer Leserumfrage mit über 3200 Teilnehmern spielen ganze 27 Prozent das Spiel direkt zum Release. 14 Prozent freuen sich ebenfalls, müssen aber nicht direkt am 19. November loslegen. Weitere 15 Prozent spielen GTA VI, sobald es auf dem PC erscheint.

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Die übrigen Teilnehmer geben an, dass sie das neue Grand Theft Auto aus verschiedenen Gründen nicht interessiert. 8 Prozent spielen lieber anderes, 10 Prozent haben ein Problem mit der Brutalität in dem Spiel. 35 Prozent sind grundsätzlich abgeneigt, da sie keine Gamer sind. Auch in unserer Community ist der Hype also nicht zu unterschätzen.

Es werden Arbeitsausfälle vorausgesagt

Die Masseneuphorie um das Actiongame ist so gewaltig, dass sie wohl am Tag der Veröffentlichung auch ausserhalb der Gaming-Szene spürbar sein wird. Experten rechnen damit, dass viele Fans am 19. November lieber zu Hause bleiben, anstatt zur Schule oder zur Arbeit zu gehen.

Gegenüber der «International Business Times» prognostiziert ein Ökonom den erwarteten Produktionsrückgang allein für die USA auf 1 Milliarde Dollar. Schweizer Grossfirmen machen sich derweil nur wenig Sorgen. SBB, Nestlé und Migros verzeichnen alle keinen Anstieg an Ferienanfragen. Ob Angestellte stattdessen blaumachen, bleibt abzuwarten. Auch dazu äussert sich die Leserschaft.

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In einer weiteren, nicht repräsentativen Umfrage gab von über 2000 Teilnehmern eine Mehrheit von 69 Prozent an, dass sie niemals für ein Spiel die Arbeit oder die Schule schwänzen würden. 14 Prozent haben sich wiederum bereits für GTA VI freigenommen. Die verbliebenen 17 Prozent geben offen zu, dass sie am 19. November krankmachen. Genau diese Aussichten lösen in unserer Community eine hitzige Diskussion aus.

Viele Leserinnen und Leser rügen die Blaumacher

Die Arbeits- und Schulschwänzer ernten in der Kommentarspalte einiges an Kritik. Patrick Nordmann fragt schockiert: «Echt jetzt? Haben diese Leute eigentlich kein Leben, dass sie wegen einem Spiel über Tage hinweg frei oder blaumachen müssen?» Markus Graf fragt: «Also aufs Wochenende kann man doch noch warten, oder nicht?» Tom Kägi unterstreicht: «Vor der Arbeit, nach der Arbeit oder Urlaub nehmen. Aber Blaumachen für ein Videospiel geht ja mal gar nicht!»

Othmar Kamm ist ebenso schockiert: «Unglaublich, dass wegen eines solchen Spiels die halbe Welt verrücktspielt. Einfach bei jedem, der nicht am Arbeitsplatz erscheint, einen Tag Ferien abziehen!» Auch Herbert Koller fordert Strafen für die fehlenden Arbeitskräfte: «Wäre für mich als Chef ein Grund zur fristlosen Kündigung.»

Andere verteidigen die GTA-Fans

Doch auch die Gegenseite ist in den Kommentaren vertreten. Walter Kälin gibt zu: «Ich habe mich heute schon ab Donnerstag krankgemeldet. Sicher ist sicher.» Paul Herzog kann es ebenso kaum abwarten: «Da muss ich unbedingt dabei sein! Sowas werden wir so schnell nicht mehr erleben können.»

Tommy Grueber relativiert: «Blaumachen geht natürlich nicht, aber warum soll man für seine Interessen und Hobbys nicht freinehmen?» Stefan Meier ist ebenfalls den offiziellen Weg gegangen: «Ich hab schon vor sechs Monaten Ferien genommen. Freue mich riesig.» Toby Müller berichtet gar von sich selbst: «Also ich habe ein paar meiner Angestellten einen Zock-Tag gewährt. Es spielt ja schlussendlich nicht die ganze Abteilung.» Tamara Hermann schreibt: «Viel Spass! Sei allen Fans von Herzen gegönnt!»