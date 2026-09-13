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So sieht der Bus nach dem Unfall aus
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Blick durfte ihn filmen:So sieht der Bus nach dem Unfall aus

Politiker, Busfahrer, Alpenfan
Jonathan B. sass am Steuer des Todes-Cars im Engadin

Ein niederländischer Reisebus verunglückte im Engadin, fünf Menschen sind tot. Den Reisecar fuhr Jonathan B. Das ist über ihn bekannt.
Publiziert: 12:28 Uhr
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Aktualisiert: vor 46 Minuten
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Jonathan B. steuerte den Unglücksbus.
Foto: Instagram

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Reisecar-Unfall im Engadin: 5 Tote, 40 Verletzte, Fahrer leicht verletzt
  • Fahrer Jonathan B. ist niederländischer Politiker, hatte Nierentransplantation 2023
  • Polizei ermittelt routinemässig, Fahrer emotional schwer mitgenommen
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Marian NadlerRedaktor News

Jonathan B.* liebt die Alpen, vor allem die Berge Österreichs. Immer wieder postet der Niederländer auf seinem Instagram-Account Bilder aus Tirol, etwa vom Grossglockner oder vom Kaunertal. Der Carchauffeur war regelmässig für das Reiseunternehmen OAD in Österreich und der Schweiz unterwegs.

Gegenüber niederländischen Medien hat Arjan Koster, der Chef der Firma, bestätigt, dass Jonathan B. am Donnerstag am Steuer sass, als der Reisecar im Engadin verunglückte. Fünf Mitglieder einer niederländischen Reisegruppe starben, 40 weitere Personen wurden verletzt, darunter auch Jonathan B. 

Gemeinderat mit transplantierter Niere

Er hatte Glück, er wurde nur leicht verletzt. Ihr Mann fahre regelmässig im Engadin und kenne die Strecke deshalb gut, sagte seine Ehefrau, die ebenfalls an der Reise teilnahm, gegenüber «20 Minuten». 

In seiner Heimat, der Gemeinde Montferland, ist er vor allem als Lokalpolitiker bekannt. Er sass eine Zeit lang für die Partei Helder im Stadtrat, seit 2023 besetzt er ein Amt im Gemeinderat. Eines seiner Themen, mit denen er sich befasst, sind Verkehrsmassnahmen.

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Wie der Sender Omroep Gelderland berichtete, unterzog sich B. Ende Juni 2023 einer Nierentransplantation. Drei Monate brauchte es demnach, bis er vollständig genesen war.

In einem mittlerweile gelöschten Beitrag auf der Website der Gemeinde Montferland bezeichnete er den Job als Busfahrer als schön. Neben seiner Arbeit organisierte er weitere Busausflüge, etwa zu Fussballspielen oder für Städtereisen. Der Politiker sei auch immer gern unter Leuten.

Wird gegen den Chauffeur ermittelt?

Der Montferlander Parteivorsitzende Ron Stichter nahm B. im Gespräch mit Omroep Gelderland in Schutz. Laut Stichter stiess der Bus mit der linken Vorderseite an eine Strassenabsperrung, die wegen Strassenarbeiten aufgestellt war, und kam anschliessend auf der rechten Seite von der Strasse ab. «Die Behörden vor Ort betonen, dass es sanft ablief, es war kein rücksichtsloses Fahrverhalten», sagte Stichter. Die Polizei soll B. Stichter zufolge bereits befragt haben.

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Laut dessen Ehefrau war Jonathan B. nach dem Unfall emotional schwer mitgenommen. Wird nun gegen den Niederländer ermittelt? «Bei einem solchen Unfall erfolgen umfassende polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Beteiligte Fahrzeuglenkende werden dabei meist als beschuldigte Person geführt, um deren Strafbarkeit abzuklären», teilt die Kantonspolizei Graubünden dazu auf Blick-Anfrage mit.

* Name geändert

Heiss diskutiert
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