Nach Angaben des Rettungsdienstes Eurocross sind 13 Passagiere nach dem Busunglück im Engadin in die Niederlande zurückgekehrt. Elf Verletzte liegen weiter im Spital.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 13 Unfallopfer kehrten aus dem Engadin in die Niederlande zurück

Betroffene reisen mit Bus, Krankenwagen, Taxi und Flugzeug

Unfall am Donnerstag forderte fünf niederländische Todesopfer

Marian Nadler Redaktor News

13 Opfer des Busunfalls im Engadin sind mittlerweile in die Niederlande zurückgekehrt. Das berichtet RTL unter Berufung auf den niederländischen Rettungsdienst Eurocross. Mindestens fünf weitere Personen sollen demnach am Sonntag zurückreisen. Bei der Rückkehr kommen alle möglichen Verkehrsmittel zum Einsatz: Bus, Krankenwagen, Taxi und Flugzeug.

Zuvor hatten bei einigen Betroffenen der niederländischen Reisegruppe die Reisedokumente gefehlt, da sie sich noch im Reisebus befanden. Bei dem Unfall am Donnerstag nahe Susch GR starben fünf Niederländer.