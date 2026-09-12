Fünf niederländische Touristen über 70 Jahre starben bei einem Busunglück in der Schweiz. Sie kommen aus Rotterdam, Maastricht, Haarlem und Nordbrabant. Verletzte werden in Spitälern betreut.

Vier Frauen und ein Mann – neue Details zu den Todesopfern

Vier Frauen und ein Mann – neue Details zu den Todesopfern

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fünf niederländische Senioren starben bei Busunfall in der Schweiz

Opfer: vier Frauen, ein Mann, alle über 70 Jahre alt

Reisegruppe umfasste 48 Personen, vier blieben in Österreich

Sie sind alle über siebzig Jahre alt: Die Botschafterin der Niederlande in der Schweiz, Karin Mössenlechner, hat die Identitäten der in der Schweiz getöteten Buspassagiere bekanntgegeben. Das berichtet «RTL Nieuws». Auch das niederländische Aussenministerium soll Informationen dazu veröffentlicht haben. Die Information deckt sich mit Blick-Recherchen.

Die Opfer kommen aus unterschiedlichen niederländischen Regionen. Es sind vier Frauen und ein Mann, eine 79-jährige Frau aus Rotterdam, eine 80-jährige Frau aus Maastricht, eine 71-jährige Frau aus Haarlem und eine 75-jährige Frau aus der Provinz Nordbrabant. Laut niederländischen Medienberichten kommt die letztgenannte Person aus der Gemeinde Uden.

Vier Verletzte befinden sich auf dem Heimweg

Botschafterin Mössenlechner und ihr Team besuchen am Samstag weiterhin Verletzte in verschiedenen Spitälern. Am Freitag hatten sie mit Angehörigen der Verstorbenen gesprochen.

Die Reisegruppe bestand aus 48 Personen und dem Chauffeur. Vier Personen waren aus dem österreichischen Nauders nicht mit in die Schweiz gereist. Sie befinden sich nun auf dem Heimweg, ebenso wie vier weitere Mitglieder der Reisegruppe, die leichte Verletzungen erlitten und das Spital bereits wieder verlassen konnten.