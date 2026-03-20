Ein Wohnungsinserat in Zürich sorgt auf Tiktok für Kopfschütteln. Für eine 4.5-Zimmer-Wohnung werden 2700 Franken verlangt – plus Vorauszahlung für drei Monate vor Einzug.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Wohnungsmarkt enorm angespannt: Mietpreise in Zürich absurd hoch

Tiktokerin entdeckt Inserat: Nachmieter muss früh zahlen, ohne einzuziehen

4.5-Zimmer-Wohnung: 2900 CHF Miete, bizarre Bedingungen ab 1. Juli War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Die Lage auf dem Schweizer Wohnungsmarkt ist aktuell enorm angespannt. Wer eine Mietwohnung sucht, hat gerade so schlechte Chancen wie seit über 10 Jahren nicht mehr. Besonders in städtischen Regionen sind bezahlbare Angebote eine Seltenheit.

Weil der Markt derart ausgetrocknet ist, werden in der Stadt Zürich teils absurd hohe Mietpreise für Wohnungen verlangt. Anfang März sorgte etwa ein Angebot aus dem Kreis 5 für Schlagzeilen. Eine 1-Zimmer-Wohnung von der Grösse einer Gefängniszelle war für 1178 Franken im Monat ausgeschrieben.

Halbe Miete vor dem Einzug bezahlen

Die Tiktokerin Amina hat jetzt aber ein Inserat gefunden, das die Absurdität des Stadtzürcher Wohnungsmarktes auf die Spitze treibt. Jemand sucht für Anfang Juli einen Nachmieter für seine 4.5-Zimmer-Wohnung zwischen der Langstrasse und dem Kasernenareal. Kostenpunkt: über 2700 Franken pro Monat inklusive Nebenkosten.

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Der Nachmieter soll die Hälfte dieser Miete aber bitte bereits in den drei Monaten vor dem 1. Juli bezahlen. In die Wohnung einziehen kann man in dieser Zeit aber noch nicht. Das wird im Inserat mit «persönlichen Gründen» gerechtfertigt. «Was sind diese persönlichen Gründe? Ich würde mega gerne wissen, wie man auf die Idee kommt, sich so etwas zu erlauben», kommentiert Amina das Ganze.

«Das schiesst den Vogel ab!»

Obendrein soll der Nachmieter die Möblierung der Wohnung für 2500 Franken übernehmen. Immerhin gibts dafür aber unter anderem ein «grosses Sofa mit passendem Hocker».

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«Ich habe schon viele Wohnungsinserate gesehen, aber das hier schiesst den Vogel ab», sagt die Tiktokerin in ihrem Beitrag. «Es ist massiv frech! Den ganzen Schrott in dieser Wohnung soll man wahrscheinlich noch zum vollen Mietzins übernehmen!»

Das Inserat wurde auf dem Facebook-Account «Wohnung in Zürich» gepostet. Am Freitag ist es nicht mehr auffindbar.

Zustimmung in den Kommentaren

Die Menschen in Aminas Kommentaren teilen ihre Entrüstung. «Ich finde es schon extrem dreist, wenn man eine Wohnung ein paar Monate lang befristet für viel Geld vermietet. Aber das ist noch viel schlimmer», kommentiert ein User. «Habe es auch gesehen. Unfassbar», schreibt jemand anderes.

Weitere User teilen ihre skurrilen Erfahrungen auf dem Schweizer Wohnungsmarkt. «In Zermatt ist es auch crazy. Eine möblierte 2.5-Zimmer-Wohnung kostet 2700 Franken», wird von jemandem kommentiert.

«Ein Immobilien-Vogel wollte mir eine Wohnung vermieten, aber nur, wenn ich vorher mit ihm auf ein Date gehe», erzählt eine andere Userin. «Ich sollte ihn zum Abendessen einladen und selbst kochen. Er wollte wissen, ob sich die Küche in der Wohnung für mich lohnen würde.»