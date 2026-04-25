Ein Mädchen musste am Freitag in der Tissot Arena beim Spiel der Schweizer Nati in Biel weinen, als ein Sicherheitsmann ihr selbstgebasteltes «Danke Patrick Fischer»-Plakat wegnahm. Die Aktion sorgt für Empörung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sicherheitsmann nahm Mädchen Plakat bei Nati-Sieg in Biel weg

Elfjährige wollte Ex-Trainer Fischer mit selbst gebasteltem Schild danken

Schweizer Eishockeyverband kritisiert: Empörung und Forderung nach Konsequenzen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Ein emotionaler Zwischenfall überschattete den klaren 6:1-Sieg der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gegen Ungarn am Freitagabend in Biel. Während sich die Mannschaft und die Fans über den Triumph in der Tissot Arena freuten, sorgte ein Sicherheitsmann für Enttäuschung und Tränen bei einem jungen Fan.

Die elfjährige Tochter von Eishockey-Anhänger Daniel R.* (44) hatte im Vorfeld des Spiels ein Plakat gebastelt, um sich bei Ex-Nati-Trainer Patrick Fischer zu bedanken: ein rotes Herz mit der Aufschrift «Danke Patrick Fischer». «Sie war so stolz darauf», sagt Daniel R. zu Blick. Doch schliesslich konfiszierte ein Sicherheitsmann das Schild.

Sagt so ziemlich alles aus über die Security an Sportanlässen»

In unserer Kommentarspalte sorgt die Aktion für Wut, Empörung und Kopfschütteln. «Bei den gewalttätigen Hooligans werden Pyros nicht weggenommen, aber einem Kind das Plakat. Sagt so ziemlich alles aus über die Security an Sportanlässen», schreibt Lukas Kramer. Markus Aliesch fordert deswegen Konsequenzen. «Beim Eishockeyverband müssen noch mehr Köpfe rollen, das ist ein Skandal einem Kind etwas wegnehmen. Schämt euch!»

Und Beat Rupp kann nicht verstehen, dass Plakate generell angemeldet werden müssen, wenn man sie bei einem Spiel in der Tissot Arena zeigen möchte. «Ein selbst gebasteltes Schild ‹anmelden›?!?! Sind wir jetzt komplett gaga? Um Himmels willen Schweiz. Ich würde ja gerne darüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre.»

«Plakat hat nun mehr Aufmerksamkeit»

Heidi Keller hat dagegen genug von der Causa Fischer. «Hört endlich auf mit den Fischer-Nachrichten. Das Thema ist durch.» Andere wiederum finden gerade den Blick-Artikel wichtig und richtig. So schreibt Paul Schindler zum Beispiel: «Heute freue ich mich für das Mädchen. Denn dank Blick haben jetzt sehr, sehr viele Menschen das Plakat gesehen. Und die, die diese Aktion veranlasst haben, können jetzt vielfach lesen, was man von ihnen hält.»

Und Bernhard Portmann ergänzt: «Dank des Sicherheitsmannes hat das Plakat nun mehr Aufmerksamkeit.»

* Name geändert